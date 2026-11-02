Seguros BMI llegará a Medellín desde esta fecha: ¿qué coberturas ofrecen para empresas?

La compañía BMI Seguros anunció que ampliará su presencia en Colombia con Medellín como primera ciudad de su estrategia de expansión regional. La aseguradora, que opera en el país desde 2018 con sede principal en Bogotá, busca fortalecer su relación con empresarios, clientes y corredores de seguros en Antioquia.

El anuncio se realizó en octubre de 2026, aunque la compañía no precisó una fecha exacta para el inicio de sus operaciones regionales. Después de Medellín, sus planes contemplan reforzar su presencia en Cali y Barranquilla, donde ya atiende el mercado nacional.

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BMI ofrece seguros de vida, salud y accidentes personales. Sin embargo, el anuncio de expansión no detalla productos específicos dirigidos exclusivamente a empresas o emprendedores ni presenta un listado de coberturas, exclusiones o tarifas para estos segmentos.

¿Qué seguros ofrece BMI para empresas y emprendedores?

De acuerdo con la información suministrada por la compañía, su portafolio incluye seguros de vida, salud y accidentes personales. Estas líneas constituyen la oferta general anunciada por BMI, pero no se especificaron las condiciones de contratación para empresas ni los planes disponibles para emprendedores.

Carlos Sánchez, presidente de BMI Colombia. Suministrado BMI

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Por eso, quienes estén interesados en contratar una póliza deberán consultar directamente con la aseguradora las coberturas, los requisitos, los límites de protección y los precios aplicables a cada producto.

BMI cuenta con más de 50 años de experiencia internacional y está presente en Colombia desde 2018, según la información corporativa suministrada. La empresa está vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia y mantiene su sede principal en Bogotá.

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¿Por qué BMI Seguros eligió Medellín para expandirse?

La compañía señaló que la decisión responde al comportamiento económico de Antioquia. Según las cifras incluidas en el anuncio, el departamento proyecta un crecimiento del 2,8 % para 2026, frente al 2,5 % estimado para el país.

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Además, las exportaciones de Antioquia crecieron un 47,8 % a junio de 2026, mientras que la región recibió US$408,5 millones en inversión extranjera hasta julio. Durante el primer semestre del año también se crearon 16.366 empresas.

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BMI busca aprovechar este entorno para fortalecer su relación con el sector empresarial y ampliar la atención directa a más de 400 asesores de seguros, entre corredores, agencias y agentes de la región.

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"Esta expansión marca un nuevo paso en nuestra presencia en Colombia. Elegimos Medellín como primera región por su dinamismo económico", afirmó Carlos Sánchez, presidente de BMI Colombia.