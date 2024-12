Impuesto de seguridad en Antioquia generará afectación con empresarios y políticos: Uribe

El expresidente y líder del Centro Democrático, Álvaro Uribe, se sumó a las voces que rechazan la acelerada decisión de un impuesto de seguridad para los estratos 4, 5 y 6 de Antioquia, propuesto por el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, que tuvo aprobación en Asamblea Departamental , con 14 votos a favor y 10 en contra.

Y es que desde que comenzó la discusión sobre esta ordenanza, varios gremios económicos como la Andi, Fenalco, Intergremial Antioquia y políticos como el propio alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, quien además es el presidente de la Junta de EPM, aseguraron que estaban en desacuerdo con este tributo.

Sin embargo, a pesar del pedido del expresidente Uribe quien pidió que se buscara un diálogo entre las partes, el gobernador Rendón citó a extras a los diputados y se le aprobó la iniciativa que busca recaudar recursos para programas de seguridad en los próximos tres años por 1.2 billones de pesos.

El propio expresidente lamentó que se decidiera sin mayores esfuerzos para buscar consensos esos recursos: “Es posible que lo que necesitan no lo consigan, pero es seguro que afectan la relación con aliados y también el interior de la colectividad. La ciudadanía sanciona que se haga lo mismo que se critica”, indicó.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, fue enfático en que la empresa de servicios públicos no hará el cobro de este impuesto.

“A través de EPM no vamos a hacer ese cobro de la tarifa del aumento de la tarifa de energía de esa tasa, así de claro, es que aquí no puede haber una discusión diferente a eso además me parece que no es una buena idea tocar la tarifa de servicios públicos”, reiteró Gutiérrez.

Quienes reaccionan, además, son miembros del Centro Democrático, propio partido político del gobernador Andrés Julián Rendón, como el congresista Hernán Cadavid, que señaló que el propósito de la Gobernación de buscar alternativas para fortalecer la seguridad como valor, es incuestionable, no obstante, los medios para ese fin, necesitan contar con el acuerdo de la sociedad que valide las decisiones y formas de contribuir para alcanzar ese objetivo.

“Medellín y Antioquia son el ejemplo probado de la audacia cívica y administrativa que nos ha traído a este punto. No permitamos que por hacer lo que en muchas ocasiones rechazamos, se propicien fracturas que no queremos ni necesitamos en uno de los momentos más desafiantes que sufre Colombia”, destacó.

Del Pacto Histórico, el diputado de Antioquia, Manuel García, le reclamó a Rendón cobrar más impuesto cuando prometió en campaña no hacerlo.

"Hasta el alcalde de Medellín le ha dicho que no, y usted avanza, que es el presidente de la junta delictiva de EPM. Y estos no son propiamente los héroes de la izquierda colombiana, quienes han argumentado su rechazo a la propuesta política contra la industria y a las familias antioqueñas", manifestó en su intervención el diputado del Pacto Histórico.

¿Cómo funcionará el cobro del impuesto de seguridad en Antioquia?

Hay que recordar que el cobro será de 80 pesos por cada kilovatio consumido al mes a las personas de los estratos 4, 5 y 6, no obstante, no se sabe cómo será cobrado ante la negativa de Empresas Públicas de Medellín.