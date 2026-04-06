Imputarán nuevos delitos a Primo Gay de Disidencias de Calarcá por ataque con explosivos en Briceño

La Policía aseguró que continuará solicitando nuevos cargos judiciales contra alias ‘Primo Gay’ tras recientes hechos terroristas con explosivos en pleno parque principal de Briceño. El cabecilla del frente 36 de las disidencias de las Farc tiene relación con un reciente ataque a una misión médica en la misma localidad.



Siguen los pasos de 'Primo Gay'

La mira de las autoridades y la fuerza pública siguen tras los pasos de Neider Yesid Uñates López, alias ‘Primo Gay’, uno de los cabecillas del frente 36 de las disidencias de las Farc de Calarcá, y que tras los recientes hechos violentos en el municipio de Briceño se consolida como uno de los objetivos de alto valor, incluso para organismos internacionales.

Así lo aseguró el general Henry Bello, comandante de la Región 6 de Policía, quien aseguró que continúan entregando a las respectivas entidades material probatorio para lograr nuevos procesos judiciales contra este hombre señalado como determinador de la explosión de una moto cargada con explosivos muy cerca de la iglesia y la estación de policía de dicha localidad del Norte de Antioquia.

“Por línea de mando, a este terrorista conocido como alias 'Primo Gay', que es cabecilla del escuadrón de 36, le vamos a seguir imputando conductas delictivas tales como terrorismo, homicidio en persona protegida, porte y tráfico y armas armas de fuego por las conductas que ha venido cometiendo”, afirmó.

La principal hipótesis que manejan las autoridades sobre el atentado, por el que ofrecen 100 millones de pesos de recompensa, y que obligó a decretar el toque de queda y la restricción del parrillero en Briceño, tiene que ver con la muerte de uno de los hombres más cercanos a este sanguinario cabecilla disidente Primo Gay



Se trata de un sujeto que resultó herido en un accidente de tránsito en el mismo municipio el pasado jueves 2 de abril y en medio de su remisión en una ambulancia a Yarumal fue ultimado por miembros que pertenecerían al Clan del Golfo.

"Hasta el momento nosotros los indiciados que tenemos de cometer el homicidio de haberlo bajado la ambulancia son integrantes del clan del Golfo sin cometer el homicidio", agregó el general Bello.

La situación que se generó en medio de la negativa de la fuerza pública a prestar acompañamiento a la misión médica habría provocado la violenta retaliación de las disidencias contra la policía en Briceño. La moto bomba dejó secuelas en patrulleros, según reportó el coronel Luis Fernando Muñoz, comandante de la Policía Antioquia.

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“Uno de ellos presenta una herida en la rodilla izquierda, al parecer, con posible fractura y el segundo policía presenta aturdimiento ocasionado por la fuerte explosión. Ambos fueron trasladados de manera inmediata por unidades del Ejército Nacional y de la Policía Nacional para recibir atención médica especializada”, aseguró.

Ambos hechos, ocurridos con menos de 24 horas de diferencia, provocaron un duro pronunciamiento por parte de la Defensoría del Pueblo. El Ministerio Público rechazó estos actos ya que el crimen del hombre al interior de la ambulancia puede constituir una grave infracción al derecho internacional humanitario, pues la misión médica goza de protección especial bajo los Convenios de Ginebra.

La Defensoría advirtió que estos episodios no son aislados y por el contrario hacen parte de un contexto más amplio en el que se han documentado enfrentamientos armados, uso de explosivos con efectos indiscriminados, desplazamientos forzados, confinamientos y homicidios de personas protegidas.

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El panorama en el municipio no es alentador para la Defensoría si se tiene en cuenta la consumación de hechos violentos que ya habían sido relacionados desde el año anterior en alertas tempranas sin que se hubieran tomado, para la entidad, las acciones necesarias por parte de las autoridades competentes.

Entretanto, sobre alias ‘Primo Gay’, quien habría difundido hace pocos días falsas fotografías sobre su muerte para facilitar su huída del cerco de la fuerza pública, se mantiene vigente una recompensa de hasta 500 millones de pesos por parte del Ministerio de Defensa.

De igual manera, persiste otra de cinco millones de dólares del gobierno estadounidense, al responsabilizar a este y otros integrantes de las disidencias de las Farc del atentado que cobró la vida de 13 policías el año anterior en zona rural del municipio de Amalfi.