Incautan explosivo de 30 kilos y pancarta de la Estructura 36 en San Andrés de Cuerquia, Antioquia

En el Norte antioqueño fue ubicado un explosivo improvisado y una pancarta de un grupo ilegal que estaría bajo el mando de alias ‘Primo Gay’. Las autoridades lograron hallar cerca de 30 kilos de explosivo.

Las autoridades en el departamento de Antioquia continúan su ofensiva contra los dinamizadores del terrorismo en la región. En las últimas horas se dio a conocer el decomiso de un artefacto explosivo elaborado de manera artesanal, que estaba acompañado de una pancarta.

El hecho se registró en la vereda Aguacatal, ubicada en zona rural del municipio de San Andrés de Cuerquia, en el Norte antioqueño. Hasta el sitio se desplazaron hombres del Batallón de Infantería Liviana N.º 10 de la Cuarta Brigada, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, para llevar a cabo el procedimiento.

Durante las labores de inspección del lugar, los uniformados lograron decomisar, en un depósito que operaba de manera ilegal, un explosivo improvisado conocido como “sombrero chino”, que estaba cargado con aproximadamente 30 kilogramos de material explosivo.



Además, junto con este artefacto fue encontrada una pancarta alusiva al grupo ilegal residual Estructura 36 que, de acuerdo con el reporte entregado por las autoridades, opera bajo el mando de alias 'Primo Gay”'

“Bloque Magdalena Medio les envía un saludo a todos los municipios, comunidades y corregimientos del departamento de Antioquia. Frente 36, paz con justicia social. ¡Juramos vencer y venceremos!”, se puede leer en la pancarta decomisada.