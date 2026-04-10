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Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Incautan explosivo de 30 kilos y pancarta de la Estructura 36 en San Andrés de Cuerquia, Antioquia

Incautan explosivo de 30 kilos y pancarta de la Estructura 36 en San Andrés de Cuerquia, Antioquia

El hecho se registró en la vereda Aguacatal, ubicada en zona rural de este municipio de Norte del departamento.

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