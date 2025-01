Incendio forestal en Caldas consumió más de seis hectáreas de vegetación: no hubo heridos

Tras varias horas de trabajo, los bomberos de tres municipios del sur del valle de Aburrá, junto con el Ejército y carabineros del municipio de Caldas lograron controlar las llamas en la vereda La Miel, luego de que una “quema controlada” desencadenara un incendio que consumió más de seis hectáreas de tierra.

Las llamas comenzaron a registrarse desde las 2:00 de la tarde, a raíz de una quema para la preparación de tierras que anteriormente eran cultivos de aguacate y que terminó siendo de tal magnitud que las autoridades del municipio de Caldas tuvieron que ser reforzadas con los cuerpos bomberiles de Sabaneta y Envigado, que lograron en horas de la noche controlar la situación.

La capitán Juliana Rosero, subcomandante del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Envigado, detalló cómo fue la atención de la emergencia que apoyaron con ocho personas.

"El incendio afortunadamente se logró el control en horas de la noche porque había riesgo para zonas de nacimiento, había también una zona de reserva forestal que tenía riesgo de ser alcanzada y fue afortunadamente controlada con el personal y los recursos que se llevaron a la zona", indicó.

A su turno, el comandante de bomberos de Sabaneta, Carlos Andrés Gómez, lamentó el daño que esto hace al medio ambiente e informó que apoyaron la emergencia con 10 unidades.

"Un incendio de aproximadamente unas seis hectáreas. Se desconoce cómo inició el incendio. La verdad que es una pérdida muy grande para el ecosistema. El fuego ya llegó hasta la parte donde hay nacimiento", manifestó.

Aunque por fortuna la grave conflagración no dejó personas lesionadas, desde la Alcaldía de Caldas le pidieron a la comunidad no realizar estas prácticas controladas, porque ello no es una garantía de que no se vaya a salir de control, teniendo en cuenta el impacto que tiene en la comunidad, los animales y la vegetación.