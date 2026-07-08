Con desmonte de cubierta en tribuna occidental, inició remodelación del estadio Atanasio Girardot

Con la aprobación de la licencia de construcción y el desmonte de la cubierta de la tribuna Occidental, arrancaron las obras de remodelación del estadio Atanasio Girardot. El escenario deportivo solo tendrá cierres en tribunas a partir el segundo semestre 2027.

La expedición de la licencia de construcción por parte una Curaduría Urbana, marcó un nuevo hito para la esperada remodelación del estadio Atanasio Girardot, que no solo modernizará sus instalaciones, sino que aumentará significativamente su capacidad.

El permiso autoriza las obras de ampliación, adecuación y demolición parcial necesarias para ejecutar el proyecto, tras superar las exigencias técnicas, urbanísticas, ambientales y legales.

La primera fase de los trabajos que ya iniciaron estará concentrada en el retiro progresivo de la cubierta de la tribuna Occidental, una estructura de más de 70 años y cuya labor se extenderá por cerca de tres meses.



El alcalde Federico Gutiérrez explicó que durante las dos primeras semanas de estas obras se realizará la instalación y puesta en marcha de la maquinaria especializada, entre la que se encuentran grúas telescópicas, plataformas hidráulicas y equipos de corte de alta precisión.

Como parte del plan de obra, el sector del Puesto de Mando Unificado y los palcos permanecerán habilitados para permitir que el estadio continúe operando durante la ejecución del proyecto.

"Este proceso no es un proceso de demolición, es un proceso de desmonte de manera controlada. ¿Para qué? Para no afectar la infraestructura existente. Que ahora parte, por supuesto, también la tribuna baja y la tribuna occidental parte alta parte de este proceso. Para cuidar la estructura debe ser un desmonte controlado", indicó.

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Sobre la renovación del Atanasio Girardot, el alcalde recordó que esta contará con una inversión de $752.000 millones y abarcará cerca de 55.600 metros cuadrados del escenario deportivo y más de 53.000 metros cuadrados de espacio público.

Una vez finalizada la intervención, el estadio pasará de albergar 45.200 a cerca de 60.000 espectadores, incorporará una nueva gradería con capacidad aproximada para 20.000 personas y estrenará silletería completamente renovada.

Mientras se desarrollan las obras, el estadio podrá seguir contando con su capacidad habitual, principalmente para acoger los partidos como local de Atlético Nacional e Independiente Medellín, y solo hasta el segundo semestre de 2027 inciarán los cierres.

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En ese momento, los clubes paisas se trasladarán al estadio Cincuentenario, en el norte de la ciudad, el cual tendrá una ampliación de su capacidad.