Intensifican controles en Medellín a inmobiliaria investigada por presunta estafa: hay 40 denuncias

En Medellín intensifican controles a una inmobiliaria investigada por retención de dineros de arriendos. Se conocieron, por lo menos, más de 40 denuncias. Testimonios de las víctimas señalan que cuando hacían el reclamo, la empresa aseguraba tener problemas financieros.

De acuerdo con la información recopilada por las autoridades, la presunta modalidad consistía en recibir inmuebles para su administración, captar recursos derivados de cánones de arrendamiento o anticipos y posteriormente no trasladar esos dineros a los propietarios o incumplir con la entrega de los inmuebles ofrecidos a los arrendatarios.

Los testimonios de las víctimas señalan que, cuando reclamaban por los pagos o por el incumplimiento en los contratos, la empresa argumentaba supuestos problemas financieros o inconvenientes bancarios para justificar la falta de respuesta.

“Aquí hay un mensaje claro. En Medellín no vamos a permitir que se juegue con el patrimonio de la gente ni que se abuse de la confianza ciudadana. De manera articulada con la Fiscalía General de la Nación, avanzamos en estas investigaciones mientras desde lo administrativo seguimos aplicando la ley. Como ya lo hemos demostrado, vamos tras quienes vulneran la tranquilidad económica de las familias”; afirmó Laura Hernandez, subsecretaria de Gobierno Local y Convivencia de Medellín.



Hasta el momento, las autoridades han recibido 25 quejas formales relacionadas con este caso. Como resultado de las investigaciones administrativas, ya se han impuesto 17 sanciones y actualmente permanecen abiertos seis procesos, en aplicación de la Ley 820 de 2003 que regula la actividad de arrendamiento de vivienda urbana en Colombia.

Además, dentro de las actuaciones adelantadas, se confirmó la cancelación de la matrícula de la agencia inmobiliaria, mientras continúan las investigaciones judiciales.

Según confirmó la Secretaría de Seguridad y Convivencia de la ciudad lidera el proceso administrativo en articulación con la Fiscalía General de la Nación, entidad que adelanta una investigación penal para esclarecer los hechos denunciados y determinar posibles responsabilidades.

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Por lo pronto, desde el Distrito reiteraron a la ciudadanía la necesidad de prevenir este tipo de situaciones. Recomiendan verificar que las agencias cuenten con registro formal, dirección física validada ante la Alcaldía de Medellín, trayectoria comprobable y referencias confiables, además de evitar entregar dinero sin soportes contractuales claros y denunciar cualquier irregularidad ante las entidades competentes.