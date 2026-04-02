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Investigan a exalcalde de Montebello, Antioquia, por presunto incumplimiento con el PAE en 2023

Según la Procuraduría, no garantizó la prestación de este servicio durante 84 días. La señalada irregularidad se habría dado por deficiencias en la planeación administrativa.

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