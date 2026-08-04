Joven bailarina de Ballet busca recursos para representar a Medellín en una academia de Roma

Una joven bailarina antioqueña fue becada por segundo año en una importante academia de ballet en Roma, donde representará con orgullo el talento de Medellín. Hoy, su maestra lidera una campaña para reunir 40 millones de pesos y así cubrir los viáticos de su estancia en territorio italiano.

La bailarina antioqueña Valentina Ramos, de 15 años, obtuvo por segundo año consecutivo una beca para formarse en la prestigiosa Escuela de la Ópera de Roma.

Su historia comenzó en un barrio donde la música clásica no era común, pidiéndole a su madre clases de danza desde los cinco años. Años más tarde, en plena pandemia y con apenas nueve años, su talento excepcional se hizo evidente al enviar un video a una convocatoria del Ballet Metropolitano de Medellín, hito que marcó el inicio de su proyección internacional.

Desde entonces, su evolución técnica ha sido tal que hoy supera a muchas bailarinas europeas de su edad. A los 11 años ganó medalla de oro en Medellín y obtuvo una beca para Estados Unidos la cual no pudo concretar por barreras de visa y recursos, y recientemente conquistó otra medalla de oro en Bélgica.



"Cuando me enteré que ganó la beca para ir a Italia a vivir, se me llenó el corazón de alegría porque yo sabía que ella iba a ser capaz, incluso a sus 14 años, irse de su casa, de su país, dejar la familia de amigos, su escuela. Yo no le veía problema porque ella es independiente y enfocada en lo que está. Y yo dije, no, por fin, va a cumplir su sueño, que desde los 8 años, los 5 años estaba pidiendo clases de Ballet a la mamá en un barrio donde no se oía música clásica. Entonces, me puse feliz, la verdad, feliz", datalló Nora Elena Gonzalez, la profesora de Ballet de Valentina.

La profesora Nora Elena describe a Valentina con tres palabras claves: talentosa, destacada e inteligente. Señala que el ballet exige una gran concentración y agilidad mental para captar con rapidez los movimientos de los coreógrafos y aprenderse las piezas, sumado a una habilidad física innata y una férrea determinación.

"Para Valentina salir del país, irse a vivir a Italia, una escuela tan importante en Roma, pues, es un paso difícil, es un paso difícil para cualquier niña de 14 años, pero yo le dije nada, sin mirar para atrás, enfocada en tu futuro. Es difícil lo que vas a vivir porque no todos los momentos son fáciles, no todos los profesores que vas a encontrar son fáciles. La falta que le hace a 1 la familia, los amigos, su tierra, su arepa por la mañana. Pero todo se compensa con la belleza de estar en Roma", manifestó.

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