Justicia por mano propia: golpearon a dos ladrones en pleno Centro de Medellín

Justicia por mano propia en pleno centro de Medellín contra dos hombres que, al parecer, estarían robando en el sector, fueron fuertemente golpeados por la comunidad. La víctima acababa de retirar de un banco una importante suma de dinero.

Una escena que parece sacada de una película de acción, fue la que se vivió en el centro del Valle de Aburrá, donde varias personas decidieron actuar por cuenta propia en contra de dos hombres que habrían atracado a un ciudadano que se movilizaba con una gran cantidad de dinero en efectivo.

El hecho se registró en el sector conocido como Placita de Flores, ubicada en el barrio Boston, en el centro de la ciudad, y todo este caso quedó registrado en varios videos que grabaron algunas de las personas que se encontraban en ese lugar. Las imágenes hoy son virales en redes sociales.

En los videos se puede observar cómo varios hombres golpeaban a dos sujetos, uno que se encontraba en plena vía pública, quien era agredido con patadas y hasta con cascos de moto en la cabeza, y un segundo sujeto, que intentaba refugiarse en un local comercial, también era golpeado con patadas y palos.



De acuerdo con el reporte entregado por la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, el caso fue reportado a través de la línea de atención 123 y todo esto se dio debido a que un hombre acababa de retirar 50 millones de pesos de una entidad financiera y no solicitó acompañamiento policial en su desplazamiento con el dinero.

Una cuadra más adelante fue abordado por estos dos sujetos en una motocicleta, quienes lo intimidaron y lo lesionaron levemente en su espalda con arma de menor letalidad. La policía capturó a estos dos hombres, de 18 y 34 años de edad y los trasladó a un centro asistencial para que recibieran atención médica, luego fueron dejados a disposición de la Fiscalía.