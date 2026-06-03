Le he pedido a la Policía que neutralice a células terroristas en la UdeA: Gobernador de Antioquia

Los Gobiernos de Medellín y Antioquia rechazaron los actos violentos en la Universidad de Antioquia. Andrés Julián Rendón pidió neutralizar células terroristas.

Ante los hechos de violencia que se reportaron inicialmente al interior de la Universidad de Antioquia y posteriormente en los alrededores de la calle Barranquilla y Ferrocarril, por desmanes con unos 40 encapuchados, que obligó a la suspensión de actividades académicas, administrativas y recreativos y se ordenó la evacuación de las personas.

#Video Así se vivieron los momentos de angustía al interior de la @UdeA cuando encapuchados iniciaron desmanes que se desplazaron a la calle Barranquilla y Ferrocarril. Hay intervención de la @PoliciaMedellin y @seguridadmed. #VocesYsonidos Video: @DenunciasAntio2 @FicoGutierrez pic.twitter.com/m2ia6Ome8R — Blu Antioquia (@BLUAntioquia) June 3, 2026

Quien salió de inmediato a rechazar lo ocurrido fue el gobernador Andrés Julián Rendón, que escribió en su cuenta de X: “Le he pedido a la @PoliciaColombia que intervenga y neutralice a las células terroristas que están afectando a la comunidad académica en la @UdeA”.

Le he pedido a la @PoliciaColombia que intervenga y neutralice a las células terroristas que están afectando a la comunidad académica en la @UdeA.



El foro de candidatos a la rectoría de la institución tuvo que suspenderse hoy por la presencia de encapuchados y la orden de… — Andrés Julián (@AndresJRendonC) June 3, 2026

Además, reveló que el foro de candidatos a la rectoría de la institución tuvo que suspenderse por la presencia de encapuchados y la orden de lo que calificó como “facinerosos de evacuar”, asegurando que la autonomía universitaria no es terrorismo.



Insistió que los estudiantes y profesores tienen derecho a gozar del campus del Alma Mater de los antioqueños con seguridad y tranquilidad.

Por su parte, el secretario de seguridad, Manuel Villa, al revelar una foto donde se observa a uno de los encapuchados con un arma que se utiliza para Paintball.

Son capuchos, bandidos, terroristas y criminales. Quieren incendiar al país. Son uno de los brazos armados de quienes amenazan e intimidan para quedarse en el poder.



Pero aquí se equivocan. Estamos dispuestos a defender a Medellín con toda la fuerza del Estado. pic.twitter.com/tDqLKuYWkJ — Manuel Villa Mejía (@ManuelVillaMe) June 3, 2026

“Son capuchos, bandidos, terroristas y criminales. Quieren incendiar al país. Son uno de los brazos armados de quienes amenazan e intimidan para quedarse en el poder”, afirmó.

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Por último señaló que “aquí se equivocan. Estamos dispuestos a defender a Medellín con toda la fuerza del Estado”.

El Esmad tuvo que intervenir con gas lacrimógeno ante esta situación de orden público.

Por esa situación se ha generado un inmenso trancón para quienes van al norte de Medellín y el Valle de Aburrá en la conexión a la vía Medellín-Bogotá, hacia la Costa Caribe y los Santanderes. Además el sistema de buses público de Medellín no llega a la zona de Aranjuez por esa situación de orden público.