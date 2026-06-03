En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Guaviare
Donald Trump
Iván Cepeda
De La Espriella

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Le he pedido a la Policía que neutralice a células terroristas en la UdeA: Gobernador de Antioquia

Le he pedido a la Policía que neutralice a células terroristas en la UdeA: Gobernador de Antioquia

Por su parte, el secretario de seguridad, Manuel Villa, al revelar una foto donde se observa a uno de los encapuchados con un arma que se utiliza para Paintball.

Disturbios interior UdeA.
Disturbios en la UdeA
Foto: Alcaldía de Medellín.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 3 de jun, 2026

Los Gobiernos de Medellín y Antioquia rechazaron los actos violentos en la Universidad de Antioquia. Andrés Julián Rendón pidió neutralizar células terroristas.

Ante los hechos de violencia que se reportaron inicialmente al interior de la Universidad de Antioquia y posteriormente en los alrededores de la calle Barranquilla y Ferrocarril, por desmanes con unos 40 encapuchados, que obligó a la suspensión de actividades académicas, administrativas y recreativos y se ordenó la evacuación de las personas.

Quien salió de inmediato a rechazar lo ocurrido fue el gobernador Andrés Julián Rendón, que escribió en su cuenta de X: “Le he pedido a la @PoliciaColombia que intervenga y neutralice a las células terroristas que están afectando a la comunidad académica en la @UdeA”.

Además, reveló que el foro de candidatos a la rectoría de la institución tuvo que suspenderse por la presencia de encapuchados y la orden de lo que calificó como “facinerosos de evacuar”, asegurando que la autonomía universitaria no es terrorismo.

Insistió que los estudiantes y profesores tienen derecho a gozar del campus del Alma Mater de los antioqueños con seguridad y tranquilidad.

Por su parte, el secretario de seguridad, Manuel Villa, al revelar una foto donde se observa a uno de los encapuchados con un arma que se utiliza para Paintball.

“Son capuchos, bandidos, terroristas y criminales. Quieren incendiar al país. Son uno de los brazos armados de quienes amenazan e intimidan para quedarse en el poder”, afirmó.

Publicidad

Por último señaló que “aquí se equivocan. Estamos dispuestos a defender a Medellín con toda la fuerza del Estado”.

El Esmad tuvo que intervenir con gas lacrimógeno ante esta situación de orden público.

Por esa situación se ha generado un inmenso trancón para quienes van al norte de Medellín y el Valle de Aburrá en la conexión a la vía Medellín-Bogotá, hacia la Costa Caribe y los Santanderes. Además el sistema de buses público de Medellín no llega a la zona de Aranjuez por esa situación de orden público.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Medellín

Universidad de Antioquia

Publicidad

Publicidad

Publicidad