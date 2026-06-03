Por desmanes de encapuchados ordenan evacuación de la UdeA en Medellín

Este miércoles, unas 40 personas vestidas de negro y encapuchadas empezaron a lanzar papas bomba y amedrentar a otros jóvenes a las afueras de la Universidad de Antioquia.

Por medio de una comunicación, las directivas de la Universidad de Antioquia señalaron que, debido a esta situación, se activó el protocolo de suspensión de actividades y evacuación preventiva en la Ciudad Universitaria, en el Campus Medellín.

Suspensión de actividades

En coherencia con esta medida, las actividades académicas, administrativas, culturales, recreativas y de servicios en este espacio institucional quedan temporalmente suspendidas. Asimismo, se ha solicitado a la comunidad universitaria y a los visitantes evacuar de forma ordenada y abstenerse de permanecer en las instalaciones.



Hay el lanzamiento de papas bombas en la calle Barranquilla, por lo que está generando un gran trancón para quienes van al norte de Medellín y el Valle de Aburrá en la conexión a la vía Medellín-Bogotá, hacía la Costa Caribe y los Santanderes.

“Desde la institución estaremos comunicando oportunamente cualquier novedad, así como los pronunciamientos oficiales y las decisiones sobre el restablecimiento de las actividades, de acuerdo con la evolución de la situación”, afirmó la universidad.

