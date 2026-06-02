Capturan a alias ‘Rottweiler’ y ocho más en Medellín por loteo ilegal y robo de servicios públicos

Tras un trabajo de un año entre diferentes organismos judiciales y de seguridad, las autoridades en Medellín y en el departamento de Caldas lograron propinar un duro golpe a la banda delincuencial Caicedo, con fuerte injerencia en el nororiente de la capital antioqueña.

Fueron ocho de sus miembros, entre cabecillas y coordinadores, los capturados tras el despliegue de 10 diligencias de registro y allanamiento.

Entre quienes quedaron a disposición de la Fiscalía General se encuentran alias ‘Comerciante’, ‘Orejas’, ‘Coño’ o "Cachetes" y ‘Claudia’, señalados como coordinadores de actividades criminales.

No obstante, uno de los considerados objetivos de alto valor para las autoridades es alias ‘Rottweiler’, uno de los principales dinamizadores de la apropiación ilegal de terrenos y su explotación mediante loteo ilegal en los sectores conocidos como Candamo y La Asomadera.



Las autoridades detallan que es un criminal con una trayectoria de 22 años y ha sido capturado en 3 ocasiones. Su alias responde a que este sujeto usaba 2 perros de esta raza para amedrentar a sus víctimas, además de tenerlos tatuados en su cuerpo.

Según el alcalde Federico Gutiérrez, este hombre se encargaba de lotear zonas entre 30 y 40 millones de pesos, pero además comercializaba servicios públicos de contrabando exigiendo entre $150.000 y $300.000 cada mes. Las conductas le generarían a este grupo delincuencial ingresos cercanos a los 800 millones de pesos mensuales.

"Es un tipo, pues, admirador de toda esa mafia también del pasado de Medellín. En el allanamiento a su residencia en Santa Elena se evidencia también cómo tenía, por ejemplo, un cartel de los más buscados de la época del narcotráfico, firmado por alias 'Popeye'", indicó.

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Durante los operativos fueron incautados un revólver, 17 cartuchos calibre 38, 19 libras de marihuana, una libra de clorhidrato de cocaína, ocho equipos celulares, una memoria USB y más de 5 millones de pesos en efectivo.

Los capturados deberán responder por los delitos de concierto para delinquir agravado, desplazamiento forzado, extorsión agravada, urbanización ilegal, defraudación de fluidos, cohecho e invasión de áreas de especial importancia ecológica.

Fueron capturados en Medellín ocho integrantes del grupo delincuencial Caicedo, entre ellos, alias 'Rottweiler', presunto cabecilla de la estructura dedicado al loteo ilegal y al contrabando de servicios públicos.



El hombre amedrentaba a sus víctimas con dos perros de esa raza pic.twitter.com/Nwe0WNRj4k — Blu Antioquia (@BLUAntioquia) June 2, 2026