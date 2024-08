María Teresa Restrepo: de víctima de bala perdida a atleta en los Paralímpicos París 2024

Luego de ser víctima de una bala perdida en su infancia, María Teresa Restrepo es una de las 9 personas que representarán a Antioquia en los Juegos Paralímpicos en París 2024. Haciéndole frente a las dificultades de la vida, como muestra de superación, lo hará en la disciplina del tiro deportivo.

Una muestra más de resiliencia es la que dará María Teresa en las justas olímpicas en la capital francesa, donde en el tiro deportivo enfrentará, cara a cara, como lo ha hecho durante toda su carrera, el momento en que con tan solo 10 años recibió el impacto de una bala perdida.

“Cuando empecé con la 22, si mucho temor, y hasta el momento todavía pues se siente como ese temor, sobre todo cuando me dicen que coja un arma traumática, es más la tensión, ese temor”, relató a Blu Radio.

En esos inicios no era solo luchar contra ese temor, si no también acostumbrarse a las nuevas condiciones de su cuerpo para cosas tan esenciales como ir a entrenamientos. Pero para su suerte, y la del deporte paralímpico antioqueño y colombiano, María ha estado rodeada de gente dispuesta a apoyarla.

Publicidad

“Que me ayudaran a bajar para ir a coger el carro, me transportaba en carro de discapacidad, ir hasta el estadio, coger metro, coger lomitas arriba hasta donde tenía que entrenar. Fue muy fuerte, hasta llegó un momento en el que yo iba a desistir, porque me tocaba muy duro”, añadió.

Con esos apoyos, hoy María cumplió uno de sus sueños: estar en unos Paralímpicos, a los que clasificó desde los Juegos Parapanamericanos de Chile, y para los cuales tiene claras sus expectativas: "Esperemos que las cosas se den solitas, ya siempre dar lo mejor de uno, buenos resultados en la prueba principal y de ahí para allá lo que Dios quiera darnos, será muy bonito”, continuó.

Publicidad

Con toda estas experiencias, pues además ha competido en copas mundo y juegos paranacionales, la tiradora, quien en sus inicios probó la natación, ha aprendido no solo a valorar sus capacidades, sino también un mensaje que quiere dejar a todos los que tienen alguna discapacidad.

“La verdad no hay límites, no hay límites, eso nos los colocamos nosotros mismos, todo se puede y es mental, lo que uno se proponga lo puede lograr”, concluyó la deportista, que tendrá su primera competencia será el 1 de septiembre, en la modalidad R3 de rifle de aire. Cuatro días después, volverá al campo para disparar en la modalidad de rifle calibre 22.