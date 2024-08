Yesenia Restrepo, la para-atleta que rompió todas sus barreras hasta llegar a París 2024

Por un diagnóstico de muerte del nervio óptico luego de acudir al médico por un fuerte dolor de cabeza y cuando tenía 23 años, la antioqueña Yesenia María Restrepo perdió la vista, pero eso no la alejó del deporte y hoy está clasificada a los Paralímpicos de París 2024.

Aunque comenzó en la disciplina de la natación en un club de Itagüí, su vida terminó por dar un salto a las pistas, mismas a las que llegó de la mano de Joe González, quien hoy es su esposo. Sin embargo, después, un error de su entrenadora, al inscribirla en otra disciplina, la sacó de las carreras, donde ya estaba consolidada, y la puso, en 2010, en otra modalidad del atletismo: el lanzamiento de bala

Yesenia llegó por error al lanzamiento de bala

"Yo le dije, en el momento, que cómo hacía eso si mi prueba era 200 metros, que era donde tenía asegurada la medalla de oro, Me dijo 'no, ya no puedo hacer nada, hagámosle ahí', yo le dije pero cómo voy a lanzar eso si yo nunca he lanzado bala. Pero mientras que me tocaba la competencia, me explicó cómo se lanzaba, llegó la competencia y empecé haciendo un muy buen registro", relató a Blu Radio.

Descalificación en Londres 2012

Los primeros Paralímpicos de Yesenia fueron en Londres 2012, donde los resultados no fueron los esperados y, tras tres faltas, terminó descalificada, lo que la desmotivó. Pese a ello, contando con el apoyo de Luis Esteban Aguirre, quien hoy es su guía, dio un nuevo giro a su carrera.

"Realmente me pasó lo mismo que me pasó con la bala: empecé a lanzar, me fue súper bien, e entrada iba con con récord nacional de una. En el 2014 era un mundial en Lyon, Francia, y se nos abre la oportunidad de poder estar en ese mundial en el lanzamiento de disco, donde quedé quinta", añadió.

En París 2024, Yesenia competirá por cuarta vez en unos Paralímpicos, en esta oportunidad, lo hará en la categoría F11 y espera, allí, responder de la mejor manera a la responsabilidad de representar al departamento y al país.