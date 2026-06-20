Más de 4.000 uniformados vigilarán la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Medellín

Para la segunda vuelta de las elecciones presidenciales estarán habilitados en la ciudad de Medellín 250 puestos de votación y 5.329 mesas. Además, más de 4.000 integrantes de la Fuerza Pública estarán desplegados para garantizar la seguridad antes, durante y después de las elecciones.

El dispositivo contempla la presencia permanente de capacidades de investigación criminal e inteligencia, más de 100 policías motorizados para acompañar la distribución del material electoral, puestos de seguridad fijos en los centros de almacenamiento y más de 1.000 uniformados integrando patrullas de vigilancia en toda la ciudad. El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, dio un parte de tranquilidad para la jornada democrática del próximo domingo.

"Quiero invitar a toda la ciudadanía de Medellín a que salga a votar de manera masiva. Están dadas las condiciones de orden público en la ciudad para que la gente pueda salir a ejercer un voto libre, transparente y consciente", aseguró el mandatario.

El alcalde de la capital de Antioquia precisó que desde las 4:00 de la mañana del domingo se activará el dispositivo integral de seguridad y funcionamiento institucional. De igual manera, un Puesto de Mando Unificado (PMU) permitirá realizar seguimiento en tiempo real al desarrollo de la jornada, coordinar apoyos y adoptar medidas oportunas en caso de ser necesario.



Asimismo, el Grupo de Operaciones Especiales (GOES) reforzará las acciones de prevención y control, mientras que el helicóptero Halcón realizará vigilancia aérea permanente y coordinación en tiempo real con los dispositivos desplegados en los diferentes puestos de votación.