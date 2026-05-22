Más de 400 policías refuerzan la seguridad en Antioquia a una semana de elecciones presidenciales

Más de 400 policías llegaron a reforzar la seguridad de Antioquia a ocho días de las elecciones a la Presidencia: la Gobernación destacó que llegarán a zonas rurales, en especial de las tres subregiones con mayores riesgos. Estos se suman a los 608 uniformados que llegaron en enero.

Ante los riesgos electorales identificados en Antioquia, la falta de policías en algunas estaciones y las dificultades en zonas rurales, este viernes se oficializó la llegada de 430 uniformados al departamento, los cuales serán desplegados en municipios priorizados por su situación de seguridad.

Según destacaron las autoridades, este nuevo componente policial permite aumentar patrullajes, controles, capacidad de reacción y presencia institucional para enfrentar delitos como homicidio, extorsión, microtráfico y hurto.

Los nuevos uniformados serán distribuidos en diferentes frentes estratégicos, una parte los Escuadrones Militares y Policiales Antioquia Segura – EMPÁS; otro será destinado a la subestación de Policía del corregimiento de Santa Ana, en Granada y a la subestación de Policía del corregimiento de Palermo, en Támesis; varios efectivos respaldarán las Estaciones de Policía de diferentes municipios, y otro componente se integrará a los 14 distritos que conforman la Policía Antioquia.



"Valoramos mucho esa reciprocidad de la Policía Nacional para que estos uniformados lleguen a engrosar las filas de los cempas, que van a hacer tránsito por lo más disperso de la ruralidad del departamento de Antioquia, conjuntamente con el Ejército, y también a llenar estaciones de Policía, como la que pretendemos construir en Santa Ana. Otrora, un corregimiento muy violento que tuvo Granada", indicó el gobernador Andrés Julián Rendón.

El comandante de la Región de Policía No. 6, brigadier general Herny Yesid Bello Cubides, destacó que este nuevo contingente se sumó al que llegó en enero pasado, para un total de 608 uniformados en el departamento.

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Según destacó la Gobernación, se ha invertido más de 48.800 millones de pesos para el Departamento de Policía Antioquia, en adecuaciones de estaciones de Policía, entrega de camionetas y motocicletas; entrega de cascos blindados, chalecos antibalas y elementos de protección, y el mejoramiento del laboratorio de fotografía forense.