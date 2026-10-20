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Más de 80 'casas de vicio' han sido derribadas en Antioquia: acciones más recientes fueron en Caldas

La administración departamental se aproxima a la meta planteada para el cuatrenio de intervenir un centenar de estructuras.

Demoliciones en Antioquia.jpg
Demoliciones en Antioquia.
Gobernación de Antioquia
Por: Melissa Álvarez Correa
|
Actualizado: 20 de oct, 2026

Amagá, La Estrella, Turbo, Yarumal, Guarne y Sonsón son los municipios de Antioquia donde más se han derribado los denominados focos de inseguridad por parte de las autoridades, al identificar que estos espacios y sus alrededores registraban situaciones que afectaban la seguridad y la tranquilidad de los habitantes, como el consumo y la comercialización de sustancias estupefacientes.

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En las últimas horas, por ejemplo, se llevó a cabo otro operativo en el que fueron demolidas en el municipio de Caldas tres viviendas en la vereda Salinas, dos en el corredor férreo del sector Cristo Rey y tres en la variante, a la altura del sector Revenidero. Se trataba de construcciones en material, madera o elaboradas de manera artesanal, algunas de ellas con riesgo de colapso.

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El gobernador Andrés Julián destacó que Antioquia llegó a 84 casas de vicio derribadas, de la meta establecida de 100 para todo el cuatrienio.

"Casa de vicio que me reporten, casa de vicio que demolemos. Esto toma, por supuesto, acciones con el concurso de las administraciones locales. Esto es más eficiente, más oportuno, más disuasivo que un proceso de extinción de dominio", explicó Rendón.

Asimismo, en algunos de los inmuebles se habían registrado riñas y procedimientos policiales en los que fueron sorprendidas personas que portaban elementos cortopunzantes. También se habían adelantado actuaciones por lesiones personales contra personas que frecuentaban estos espacios, residentes y transeúntes del sector. El alcalde encargado de Caldas, Carlos Mario Gaviria Vélez.

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"Era un sitio que se prestaba para el vicio, para el delito, para los comportamientos contrarios a la ley y que no permitían que jóvenes, niños que hoy estudian en nuestra institución Pedro Luis Álvarez y que los deportistas que utilizan esta unidad deportiva tuvieran tranquilidad y una sana convivencia", dijo el funcionaria.

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Además de Caldas y las otras localidades mencionadas, estas intervenciones se han desarrollado en Copacabana, Turbo, Rionegro, Abejorral, Ciudad Bolívar, Amalfi, Bello, Cocorná, La Unión, San Luis, El Peñol y La Ceja.

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