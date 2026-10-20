Sigue recuperación de australiano apuñalado en Medellín: fue trasladado a otro centro asistencial

El australiano Frank Stephen Ramírez de 46 años, quien fue víctima de un violento ataque con arma cortopunzante en Medellín, ha tenido una evolución favorable luego de ser sometido a una cirugía de emergencia, tal y como lo confirmó el Instituto Colombiano del Dolor que entregó un nuevo reporte sobre su estado de salud.

La institución médica informó que el extranjero, que ingresó a sus instalaciones el pasado 11 de octubre con múltiples heridas y en estado crítico, fue intervenido quirúrgicamente por especialistas y permaneció bajo cuidados en la unidad de alta dependencia, donde lograron estabilizar su condición clínica.

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De acuerdo con Incodol, una vez estabilizado, el paciente fue remitido a otra institución de la capital de Antioquia para continuar su tratamiento con una especialidad médica que no está disponible en este centro asistencial.

Hay que recordar que el caso se conoció cuando Ramírez fue encontrado gravemente herido en el barrio Laureles en donde, según los reportes preliminares, el australiano fue tenía 25 heridas de arma blanca distribuidas en diferentes partes del cuerpo.



"Independientemente de cómo termine la investigación y cómo se termine estableciendo todos los detalles, aquí hay una comisión de un delito, un delito grave y tiene que haber justicia. Ya se ha avanzado en la identificación de los responsables y estamos a la espera de que se libren las órdenes de captura para que estos dos sujetos criminales también paguen ante la justicia", indicó el secretario de Seguridad de Medellín, Manuel Villa.

Mientras avanzan las investigaciones y el extranjero se sigue recuperando en Medellín, su esposa, Cindy Aguilera, sigue recaudando los fondos necesarios para viajar desde territorio australiano hasta la capital de Antioquia. Hasta ahora le faltan menos de 5.000 dólares australianos, un poco más de 11 millones de pesos.