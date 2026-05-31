Masiva participación en Medellín: alcalde y gobernador piden a los paisas votar

Durante la instalación de la jornada electoral en Antioquia, los mandatarios pidieron a los ciudadanos votar masiva y libremente. Tras la apertura de urnas no se registraron alteraciones de orden público ni traslados de mesas de votación.

Autoridades civiles y militares instalaron en las primeras horas de este domingo el Puesto de Mando Unificado desde el que se monitorea minuto a minuto los comicios presidenciales en los 125 municipios de Antioquia.

Durante el acto presidido por el gobernador Andrés Julián Rendón y el alcalde Federico Gutiérrez, los mandatarios invitaron a la ciudadanía a asistir masivamente a las urnas.

Rendón insistió en la necesidad de elegir a conciencia, valorando el perfil de cada uno de los candidatos y su capacidad de proponer las soluciones que el país necesita a problemas complejos.



“Elijamos a quien consideremos digno o digna de recibir nuestra confianza y de asumir la enorme responsabilidad de conducir los destinos de Colombia. Hagámoslo masivamente. Honremos con nuestra participación el esfuerzo de los más de 15.000 soldados y policías que han recorrido largas distancias para garantizar este ejercicio ciudadano”, aseguró.

Por su parte, el alcalde Gutiérrez, remarcó la importancia del momento político del país, por lo que se hace aún más necesario la defensa del voto libre y masivo.

“Colombia necesita respeto, respeto por las instituciones, por la constitución, por las regiones y por los ciudadanos. Colombia es mucho más grande que cualquier gobierno, mucho más grande que cualquier dirigente, mucho más grande que cualquier proyecto político y precisamente, por eso debemos cuidar lo más valioso que tenemos, nuestra democracia”, agregó.

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En materia de seguridad, las autoridades no reportaron dificultades de orden público en ninguna de las localidades del departamento y solo el movimiento, pero no traslado de seis puestos de votación por motivos logísticos.