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Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Materializan acuerdo entre Medellín y Corea del Sur por 16 millones de dólares

Materializan acuerdo entre Medellín y Corea del Sur por 16 millones de dólares

Entre las iniciativas más destacadas está la construcción de un parque tecnológico ambiental en el relleno sanitario La Pradera que atiende la empresa Emvarias.

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