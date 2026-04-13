Materializan acuerdo entre Medellín y Corea del Sur por 16 millones de dólares

Medellín firmó convenio por más de 16 millones de dólares con Corea del Sur para el desarrollo de proyectos relacionados con el manejo de residuos sólidos. Entre las iniciativas más destacadas está la construcción de un parque tecnológico ambiental en el relleno sanitario La Pradera

Medellín y los municipios del Valle de Aburrá dieron un paso clave en su estrategia ambiental tras concretar un acuerdo de cooperación internacional con la Agencia de Cooperación Internacional de Corea (KOICA), enfocado en modernizar el manejo de residuos y disminuir las emisiones contaminantes.

La alianza, en la que participan la Alcaldía de Medellín, el Grupo EPM, Emvarias y la ACI Medellín, se ejecutará entre 2026 y 2031 y busca transformar de fondo el modelo de gestión de desechos en la región.

Dentro de las acciones contempladas, Emvarias liderará la puesta en marcha de una planta para el aprovechamiento de residuos orgánicos en el relleno sanitario La Pradera, con capacidad estimada de 10 toneladas diarias. A esto se suma la implementación de un sistema especializado para la recolección y transporte de este tipo de residuos, así como el fortalecimiento de procesos para el reciclaje de materiales inorgánicos.



“La creación de una planta de generación de energía a través de residuos sólidos y otros componentes también en la comunidad en términos educativos. Esto es parte de la política pública de economía circular que estamos desarrollando desde la alcaldía de Medellín”, destacó el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez.

El componente educativo también será prioritario. Como parte del proyecto, se habilitará un espacio interactivo en el Museo del Agua EPM, administrado por la Fundación Grupo EPM, destinado a sensibilizar a la ciudadanía sobre la correcta gestión de residuos y la importancia de prácticas sostenibles.

La iniciativa contará con una inversión total de 16.4 millones de dólares, cerca de 60 mil millones de pesos colombianos, de los cuales 11.2 millones serán aportados por Corea del Sur y 5.2 millones por el Distrito. La ejecución del convenio apunta a consolidar un sistema más eficiente y sostenible, con potencial de replicarse en otras ciudades.