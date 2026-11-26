Medellín dará inicio a la temporada navideña este viernes 27 de noviembre con el tradicional Ritual de Encendido de los Alumbrados EPM 2026, que este año contará con 11,5 millones de bombillas LED. La inauguración tendrá entrada libre para toda la comunidad y una programación especial que incluirá la presentación de Cantoalegre, agrupación ganadora del Grammy Latino en la categoría Mejor Álbum de Música Infantil.

El alcalde de Medellín y presidente de la Junta Directiva de EPM, Federico Gutiérrez Zuluaga, y el gerente general de la empresa, John Maya Salazar, participarán en el acto oficial y activarán el dispositivo que dará inicio a uno de los principales atractivos turísticos de la ciudad durante la temporada decembrina.

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"Desde hace 59 años, EPM enciende una tradición que reúne a Medellín, Colombia y miles de visitantes. Este 2026, los Alumbrados nos llevarán a recorrer culturas, paisajes y formas de celebrar y disfrutar aquello que nos une: la alegría de compartir, el encuentro con quienes queremos y la magia de esta época", indicó John Maya Salazar, gerente general de EPM.

Así serán los Alumbrados Navideños de Medellín en 2026

La edición de este año tendrá como concepto "Un mundo de experiencias en Navidad" y estará inspirada en nueve regiones: Andina, Caribe, África, Árabe, Mediterránea, Nórdica, Oriental, Amazónica y Oceánica.

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A través de personajes, símbolos, paisajes, arquitectura, colores y diferentes recursos de iluminación, la propuesta representará elementos característicos de cada una de estas culturas, con el propósito de ofrecer a los visitantes un recorrido por sus tradiciones y expresiones.

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Uno de los principales atractivos estará ubicado sobre el río Medellín, donde se instalarán 14 carrozas iluminadas y nueve pabellones inmersivos a lo largo de 1,5 kilómetros, entre el puente de Guayaquil y el Edificio EPM, incluyendo los senderos del río y Parques del Río.

Las carrozas mostrarán diferentes expresiones culturales, mientras que los pabellones ofrecerán experiencias interactivas y sensoriales mediante la luz, el color, las formas y el sonido. Este último componente fue creado en su totalidad por el equipo de Alumbrados EPM.

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El montaje no se limitará al corredor del río Medellín. Los Alumbrados Navideños también estarán presentes en 28 sitios de la ciudad, entre parques de barrios, corregimientos y avenidas.

¿Cuándo y a qué hora se podrán visitar los alumbrados en Medellín?

Los Alumbrados Navideños de Medellín estarán disponibles desde este viernes 27 de noviembre de 2026 hasta el 11 de enero de 2027. El ingreso será gratuito y los diferentes escenarios podrán visitarse todos los días entre las 6:00 de la tarde y las 12:00 de la noche.

¿Cuánta energía consumen los Alumbrados de Medellín?

Además de la propuesta visual, EPM destacó las medidas implementadas para hacer un uso más eficiente de la energía durante la temporada navideña. En total, los Alumbrados consumirán 136.017 kilovatios hora (kWh) durante sus 46 días de exhibición, equivalentes a 14 minutos del consumo energético de Medellín en una hora pico.

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Para esta edición se utilizarán 11,5 millones de bombillas LED y más de 400 equipos para controlar el encendido y apagado de las instalaciones. De estos dispositivos, 55 contarán con un sistema de telegestión que permitirá monitorear su funcionamiento en tiempo real.

La eficiencia también estará presente en los materiales del montaje. Elementos utilizados en años anteriores fueron recuperados, transformados y reutilizados para darles una nueva vida, como parte de una estrategia de economía circular. Entre ellos se encuentra la madera extraída de los embalses de EPM mediante el programa Aldeas, que este año hará parte de los pabellones inmersivos instalados en el recorrido sobre el río Medellín.