En medio de cánticos, carteles con mensajes de protesta contra la empresa multinacional Anglogold Ashanti y encuentros con la Policía transcurre el plantón de campesinos de las veredas Vallecitos y La Soledad de Jericó y Támesis, donde decenas de personas permanecen desde hace 10 días exigiendo ser escuchadas, en rechazo al proyecto minero Quebradona.

Los presentes rechazaron la llegada del Esmad, rezaron el rosario y le pidieron a los policías que previamente se les acercaron para que dejaran de bloquear la vía y dar explicaciones sobre su presencia en una manifestación pacífica.

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Ante la situación, la Defensoría del Pueblo se pronunció recientemente pidiendo a las autoridades privilegiar el diálogo y garantizar el derecho a la protesta pacífica, en “defensa del agua y de la vocación agropecuaria del territorio”. Además, solicitaron la presencia del alcalde de Jericó, Sebastián Garcés, para instalar una mesa de diálogo que permita escuchar sus preocupaciones y buscar soluciones concertadas.

En medio del plantón, el campesino Guilermo León Bermúdez le preguntó a un policía en el sitio si estaba prohibido defender la tierra y los cultivos.



"Si en la constitución hay algo que le prohíba a los campesinos defender el agua, señor agente o nuestra tierra, nuestro cultivo, me gustaría que nos la enseñara, pero simplemente aquí estamos defendiendo el agua. La vida es que es la vida señor agente", reclamó Bermúdez.

El Ministerio Público también pidió evitar actuaciones de la fuerza pública que puedan derivar en confrontaciones o vulneraciones de derechos humanos.

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Y es que en las últimas horas se registraron nuevas tensiones entre los habitantes y la multinacional AngloGold Ashanti, que denunció la presunta retención de un grupo de 20 funcionarios que se movilizaba en cinco camionetas por el sector Manzanillo, en la misma vereda. Según la compañía, sus trabajadores tenían previsto continuar los estudios de impacto ambiental del proyecto y contaban con los permisos de los propietarios de los predios.

Por su parte, los campesinos que se oponen a la iniciativa minera han señalado que es la empresa la que estaría bloqueando vías de acceso en la zona.

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La situación también generó pronunciamientos políticos. El diputado Juan David Muñoz advirtió sobre una posible intervención del antiguo Esmad en el plantón y pidió garantías para las comunidades que participan en la manifestación.

Entre tanto, AngloGold Ashanti proyecta radicar la solicitud de licencia ambiental ante la ANLA durante el primer semestre de 2027, mientras continúa la controversia por el futuro del proyecto de explotación subterránea de cobre.