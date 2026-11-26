Antioquia destinará, a través de Hidroituango, 20.000 millones de pesos para la reconstrucción de viviendas. El anuncio lo hizo el gobernador Andrés Julián Rendòn en Cartagena, durante el XXIII Congreso Nacional de la Infraestructura

Tras más de tres meses del fuerte sismo que sacudió a Colombia y dejó graves daños en departamentos como Chocó, Valle del Cauca y Risaralda, Antioquia se vincularía también con aporte de recursos, a través de mecanismos como el de obras por impuestos.

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El gobernador Andrés Julián Rendón explicó que a través de la Sociedad Hidroituango se aportará más de 20 mil millones de pesos, para reconstruir viviendas en el país.

“De parte de las empresas nuestras como Hidroituango que tienen un volumen de recursos importantes a a tributar el año entrante, estamos dispuestos a hacer vivienda con cargo a esos recursos al menos en 20.000 millones en las zonas del país que sufrieron mayores afectaciones y que están demandando la reconstrucción y las condiciones de habitabilidad dignas y rápidas”, aseguró.



El mandatario antioqueño destacó las bondades de Obras por Impuestos, que, en el caso de Antioquia, le ha permitido a la actual administración departamental impulsar proyectos por cerca de un billón de pesos en sectores como infraestructura vial, saneamiento básico, gestión del riesgo, educación y salud.

Por eso, insistió en que es necesario ampliar hasta el 10 % del cupo Confis de Obras por Impuestos, que hoy es cercano al 1 %, y que impide un mayor impacto.

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Finalmente, el gobernador dijo que el departamento presentó en el Congreso Nacional de Infraestructura en Cartagena diferentes proyectos estratégicos que van a licitar próximamente y mencionó, entre otros, el acueducto El Sable para el Eje Bananero de Urabá, la conexión férrea desde Bello hasta Barbosa y eventualmente hasta Puerto Berrío, y la conexión vial desde La Pintada hasta La Ceja y El Santuario hasta Providencia, obras cercanas a los 10 billones de pesos que requieren la concurrencia del sector privado.