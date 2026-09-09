Medellín recibirá Feria de Diseño durante tres días: casi 300 marcas se reunirán en Plaza Mayor

La Feria De Diseño Medellín abrirá mañana, 10 de septiembre, su edición número 13 en Plaza Mayor, con la participación de 285 marcas y representantes de Colombia y otros países. El evento se extenderá hasta el sábado 12 de septiembre y reunirá propuestas de mobiliario, arquitectura, interiorismo, iluminación, tecnología, cocinas, bienestar y espacios outdoor.

La programación contará con participación internacional de España, Brasil e Italia, además de expositores provenientes de Turquía, Estados Unidos, Bélgica y Perú. España participará por primera vez con siete marcas, mientras Brasil llegará con una delegación de 43 empresas e Italia tendrá un espacio de la Italian Trade Agency.

La edición 13 de la Feria De Diseño Medellín reunirá a empresas del sector, compradores, arquitectos, interioristas y desarrolladores de proyectos. La organización señala que el encuentro nació como un espacio para el diseño colombiano y que, con el paso de las ediciones, ha ampliado su participación hacia otros mercados.

Uno de los principales componentes será la Ronda de Negocios, para la cual se proyectan cerca de 780 citas entre expositores y compradores nacionales e internacionales. En 2025 se realizaron 715 encuentros, con una proyección de 14 millones de dólares en negocios potenciales.



El IV Encuentro Latinoamericano de Diseño y Negocios también hará parte de la programación, con actividades dirigidas a marcas, distribuidores, cadenas hoteleras, desarrolladores, arquitectos, interioristas, compradores y especificadores del canal contract.

La agenda académica tendrá como concepto “Diseño que Reconecta” y abordará temas relacionados con materiales, diseño biofílico, bienestar, tecnología y nuevas formas de habitar. Entre los invitados internacionales se encuentran Felipe Pantone, Cazú Zegers, Stefano Giovannoni y Humberto Campana.

Publicidad

La feria también contará con espacios dedicados al talento emergente, la exploración de materiales y el diseño enfocado en las necesidades de la infancia. En esta edición participará por primera vez Savannah College of Art and Design, institución estadounidense especializada en arte y diseño.

Los organizadores esperan cerca de 19.000 visitantes durante los tres días de la Feria De Diseño Medellín. A esto se sumarán más de 35 eventos satélite en estudios, tiendas, galerías, restaurantes y hoteles de la ciudad, con una proyección de alrededor de 21.000 asistentes.

La Feria De Diseño Medellín 2026 se desarrollará del 10 al 12 de septiembre en Plaza Mayor, con actividades distribuidas en los pabellones Azul, Amarillo, Blanco y Verde. El encuentro contará con el apoyo de la Alcaldía de Medellín y combinará programación comercial, académica y de relacionamiento profesional.