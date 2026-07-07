Medellín será capital de salsa con Jerry Rivera, Óscar D'León y más

Nuevamente Medellín será epicentro de música en este mes de julio, esta vez de la mano de los mayores exponentes de la salsa que se reunirán juntos en el estadio Atanasio Girardot como preámbulo del inicio de la fiesta de la Feria de las Flores que se llevará a cabo este 2026 en la ciudad.
El próximo 25 de julio, el estadio Atanasio Girardot será el escenario de Viva La Salsa 2026, el concierto oficial de apertura de la Feria de las Flores, El Gran Combo de Puerto Rico, Jerry Rivera, La Sonora Ponceña, Conjunto Clásico y Óscar D'León, artistas que han marcado la historia de la salsa y que llegarán a Medellín para ofrecer un recorrido por los éxitos que han acompañado a varias generaciones.
Este será un espectáculo a la altura de una ciudad como Medellín, que, a lo largo de los años, ha sido la casa de grandes conciertos como Shakira, Bad Bunny, o festivales como La Solar y algunos de electrónica del mundo de Tomorrowland.
Lista de precios de Viva La Salsa en Medellín
Entradas individuales
- Sur: Agotado.
- Norte:
- Precio con 25% de descuento: $140.000
- Precio full: $220.000
- Occidental Baja (promoción 3x4): $150.000
- Occidental Alta:
- Precio con 25% de descuento: $180.000
- Precio full: $310.000
- Occidental Confort:
- Precio con 25% de descuento: $250.000
- Precio full: $360.000
- Occidental VIP:
- Precio con 25% de descuento: $300.000
- Precio full: $440.000
Palcos individuales (3x4)
- Palco Plata (1 persona): $300.000
- Palco Oro (1 persona): $400.000
- Palco Diamante (1 persona): $500.000
- Palco Alfombra Roja (1 persona): $600.000
- Palco Invitados Especiales (1 persona): $760.000
Palcos para 10 personas
- Palco Plata:
- Precio con 25% de descuento: $3.000.000
- Precio full: $4.400.000
- Palco Oro:
- Precio con 25% de descuento: $4.000.000
- Precio full: $5.600.000
- Palco Diamante:
- Precio con 25% de descuento: $5.000.000
- Precio full: $7.000.000
- Palco Alfombra Roja:
- Precio con 25% de descuento: $6.000.000
- Precio full: $8.500.000
- Palco Invitados Especiales:
- Precio con 25% de descuento: $7.600.000
- Precio full: $12.000.000