Medellín será capital de salsa con Jerry Rivera, Óscar D'León y más

Nuevamente Medellín será epicentro de música en este mes de julio, esta vez de la mano de los mayores exponentes de la salsa que se reunirán juntos en el estadio Atanasio Girardot como preámbulo del inicio de la fiesta de la Feria de las Flores que se llevará a cabo este 2026 en la ciudad.

El próximo 25 de julio, el estadio Atanasio Girardot será el escenario de Viva La Salsa 2026, el concierto oficial de apertura de la Feria de las Flores, El Gran Combo de Puerto Rico, Jerry Rivera, La Sonora Ponceña, Conjunto Clásico y Óscar D'León, artistas que han marcado la historia de la salsa y que llegarán a Medellín para ofrecer un recorrido por los éxitos que han acompañado a varias generaciones.

Este será un espectáculo a la altura de una ciudad como Medellín, que, a lo largo de los años, ha sido la casa de grandes conciertos como Shakira, Bad Bunny, o festivales como La Solar y algunos de electrónica del mundo de Tomorrowland.

Lista de precios de Viva La Salsa en Medellín

Entradas individuales



Sur: Agotado.

Norte:

Precio con 25% de descuento: $140.000 Precio full: $220.000

Occidental Baja (promoción 3x4): $150.000

Occidental Alta:

Precio con 25% de descuento: $180.000 Precio full: $310.000

Occidental Confort:

Precio con 25% de descuento: $250.000 Precio full: $360.000

Occidental VIP:

Precio con 25% de descuento: $300.000 Precio full: $440.000



Palcos individuales (3x4)



Palco Plata (1 persona): $300.000

Palco Oro (1 persona): $400.000

Palco Diamante (1 persona): $500.000

Palco Alfombra Roja (1 persona): $600.000

Palco Invitados Especiales (1 persona): $760.000

Palcos para 10 personas

