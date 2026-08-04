Mujer falleció tras caer con su camioneta desde un tercer piso en la Loma de los Bernal, Medellín

Una tragedia se registró en la Loma de los Bernal cuando una mujer de 29 años, identificada como Verónica David Tuberquia, murió tras sufrir un accidente en esa zona del occidente de Medellín, donde el vehículo que conducía cayó desde el tercer piso de un parqueadero.

El hecho ocurrió en el conjunto residencial Oasis de Los Bernal, sobre las 4:20 de la mañana, cuando la víctima, al parecer, regresaba de una reunión familiar.

De acuerdo con el reporte preliminar de la Secretaría de Movilidad de Medellín, la conductora maniobraba una camioneta tipo Foton Tunland, al parecer, con la intención de estacionar, momento en el cual perdió el control y no logró detener el automotor.

En la maniobra, el automotor colisionó contra el muro de contención, lo rompió y cayó al vacío desde un tercer piso.



La camioneta quedó completamente destruida tras volcarse y, debido a la gravedad del impacto, la conductora perdió la vida en el lugar de los hechos.

Tras confirmarse su deceso, diversos colectivos y organizaciones expresaron mensajes de condolencia.

El movimiento Comunes manifestó a través de sus redes sociales: El movimiento Comunes manifestó a través de sus redes sociales:

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"Lamentamos el sensible fallecimiento de un ser querido. Acompañamos de corazón a su familia y amigos en este momento de dolor".

Asimismo, la Confederación Jacobo Arenas expresó su solidaridad y destacó su calidad humana y el cariño que dejó entre sus seres queridos.

Tragedia en la Loma de los Bernal en Medellín. Una mujer perdió la vida tras caer al vacío a bordo de su automóvil. El trágico hecho se registró en un condominio residencial, cuando la conductora realizaba maniobras de parqueo y perdió el control del vehículo. #VocesySonidos pic.twitter.com/0OQB2Aw0JA — Blu Antioquia (@BLUAntioquia) August 4, 2026