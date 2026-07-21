Murió a los 91 años Héctor Ochoa Cárdenas, autor de ‘El camino de la vida’

A los 92 años murió en Antioquia el maestro Héctor Ochoa Cárdenas, gran compositor de la música andina colombiana y reconocido por su emblemática canción “El camino de la vida”.

Héctor Ochoa Cárdenas nació en Medellín el 24 de julio de 1934 y este viernes iba a cumplir 92 años. Falleció en su finca, en el municipio de La Ceja, donde residía. Hijo del compositor y profesor de música Eusebio Ochoa Isaza, creció en un ambiente profundamente ligado a la música andina colombiana, una influencia que marcaría toda su trayectoria artística.

Desde muy joven mostró talento musical. A los 15 años fundó el Trío de Oro, acompañado de su hermano Carlos Alberto y su amigo Román Vélez, con el que se presentó en los radioteatros de Medellín mientras alternaba sus estudios. Sin embargo, las responsabilidades familiares tras la muerte de su padre lo llevaron a trabajar en el sector bancario. Llegó a ser gerente de Bancafé (Banco Cafetero) en Sonsón, donde desarrolló una destacada carrera administrativa sin abandonar su pasión por la composición.

¿Quién era Héctor Ochoa, compositor fallecido este martes en Antioquia?

Su reconocimiento nacional llegó gracias a sus composiciones inspiradas en el amor, la familia y la identidad antioqueña. Entre ellas sobresale “El camino de la vida”, considerada una de las canciones más emblemáticas de la música colombiana y declarada en 1999 como la Canción Colombiana del Siglo XX por la academia musical del país. También destacan obras como “Muy antioqueño”, “Tú, lo mejor de todo”, “Pase lo que pase”, “Una serenata para ti” y “Aprendiendo a vivir”.



Además de su labor como compositor, Héctor Ochoa fue un activo promotor de la música andina colombiana. Durante varios años dirigió la Fundación Antioquia le Canta a Colombia, dedicada a preservar y difundir este patrimonio musical, y defendió los derechos de compositores e intérpretes. Su trabajo le valió importantes reconocimientos, entre ellos el Escudo de Oro de Antioquia y la Medalla Alcaldía de Medellín.

Con una obra que ha trascendido generaciones, Héctor Ochoa Cárdenas es considerado uno de los compositores más representativos de Colombia. Sus canciones continúan siendo interpretadas por numerosos artistas y forman parte del patrimonio musical y cultural del país.

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, afirmó que, durante la celebración del Día de la Independencia, Paola Jara emocionó al público interpretando “Muy antioqueño”, una de las obras más bellas del maestro Héctor Ochoa Cárdenas.

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“Hoy recibimos con profundo pesar la noticia de su partida. Este gran maestro supo interpretar con sensibilidad la esencia y el carácter de los antioqueños. Un abrazo sincero a los suyos. Dios recibe su música en el cielo”, afirmó el gobernador.

El expresidente Álvaro Uribe también lamentó el fallecimiento del maestro: “Duele el fallecimiento del maestro Héctor Ochoa. Las letras de sus canciones y las cuerdas de su guitarra contribuyeron a infundir Patria y Región en el alma de varias generaciones. El maestro Héctor estará siempre presente con ‘El camino de la vida’. Solidaridad querida familia”, escribió en su cuenta de X.