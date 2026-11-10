Nueva agresión contra agente de tránsito en Medellín: joven le fracturó el cráneo y lo amenazó

En menos de una semana se conoció un nuevo caso de agresión contra un agente de movilidad en el Valle de Aburrá. En pleno centro de Medellín un guarda fue amenazado por un joven que además logró propinarle varios golpes en la cara.

La reiteración de agresiones contra agentes de movilidad en el Valle de Aburrá vuelve a encender las alertas sobre las condiciones de seguridad de quienes cumplen labores de regulación y control en las vías.

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En menos de una semana, dos funcionarios han sido víctimas de ataques físicos en medio de procedimientos relacionados con el tránsito, uno de ellos con consecuencias graves para su integridad.

El episodio más reciente ocurrió en plena vía pública del sector comercial de El Hueco, en el centro de Medellín, donde un joven increpó a un guarda de tránsito con quien, aparentemente, ya había sostenido discusiones anteriores.



La confrontación quedó expuesta ante varios transeúntes que presenciaron la escena y, en medio de las voces de quienes intentaban pedirle calma al agresor, el ciudadano habría golpeado en al menos dos ocasiones el rostro del funcionario. Durante el incidente, el agente intentó mantenerse en su lugar y a la defensiva para evitar que la situación escalara, pese a las presiones y los ataques físicos.

“Ese ya te dije no me cuelgues así no. No me cuelgues perra. Hey, hey. Oye, oye. Que cuando se sepa lo que es. Se sepa. Quien quiera casarse conmigo ya sabe”, se escucha en el video.

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El caso se suma a otro registrado hace menos de una semana en Itagüí, donde un agente de movilidad terminó inconsciente luego de recibir varios golpes en la cabeza. La agresión habría sido perpetrada por el hijo de un hombre al que el funcionario le estaba imponiendo un comparendo.

El servidor fue trasladado a un centro asistencial y, horas después, se confirmó que había sufrido una fractura en el cráneo.