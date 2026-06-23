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Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Nuevo golpe al Clan del Golfo en Urabá: destruyen dos laboratorios de coca en Murindó

Nuevo golpe al Clan del Golfo en Urabá: destruyen dos laboratorios de coca en Murindó

Combustibles e insumos químicos para esta labor también fueron incautados.

FOTO LABORATORIO COCA ELN - CÚCUTA.jpg
FOTO: Laboratorio cocaína en Cúcuta- suministrada por Ejército Nacional
Por: Felipe García Solano
|
Actualizado: 23 de jun, 2026

Nuevo golpe a las finanzas del Clan del Golfo producto del narcotráfico: en Murindó, el Ejército destruyó dos laboratorios para el procesamiento de coca. Combustibles e insumos químicos para esta labor también fueron incautados

 A pocas horas de haber incautado más de una tonelada de cocaína que iba rumbo a Europa en el municipio de Turbo, un nuevo golpe a las actividades narcotraficantes del Clan del Golfo propinaron las autoridades en la subregión de Urabá.

Esta vez las acciones se desplegaron en zona rural del municipio de Murindó donde tropas de la Séptima División del Ejército, de manera conjunta con la Armada Nacional, destruyeron un complejo conformado por dos laboratorios artesanales para el procesamiento de pasta base de coca.

Las infraestructuras pertenecientes a la subestructura Carlos Vásquez contaban también con 2.300 galones de ACPM, 4.475 galones de gasolina, insumos químicos, sólidos, equipos de procesamiento y 200 kilogramos de hoja de coca que también fueron destruidos de manera controlada.

El Ejército destacó estas acciones como claves para debilitar la capacidad logística de esta estructura criminal, cuyos ingresos provenientes del narcotráfico alimentan de manera directa asuntos como la consecución de armas, personal y en general su expansión en territorios donde tienen injerencia.

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En el caso del municipio de Turbo, 1.3 toneladas de cocaína fueron halladas escondidas dentro de un contenedor que se encontraba a bordo de una embarcación anclada en zona de fondeo, lista para continuar su recorrido transatlántico hacia Europa.

La investigación permitió establecer que los narcotraficantes recurrieron a la modalidad conocida como “tuleo”, una práctica mediante la cual contaminan contenedores durante las operaciones logísticas para camuflar la droga y dificultar su detección por parte de las autoridades.

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