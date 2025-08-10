Vendaval afectó a 40 familias en Murindó, Antioquia; hay alerta en otros municipios

Unas 40 familias resultaron damnificadas por un fuerte vendaval en el municipio de Murindó, Urabá antioqueño, que principalmente afectó la zona rural, en la vereda Campo Alegre, donde hay preocupación de la comunidad.

Los fuertes aguaceros ocasionaron que los techos de esa zona, ubicada a media hora del casco urbano, se levantaran, dejando a los habitantes a la intemperie de un invierno fuerte.

Aunque en un primer momento los afectados se refugiaron en casas de vecinos, amigos o familiares, ya retornaron a las mismas, a la espera de que las autoridades locales y regionales les envíen ayudas. Al respecto se refirió el concejal Arcadio Rojas Valoyes.

"Dejó a numerosas familias damnificadas y en situaciones difíciles. Seguiremos atentos a la situación y gestionando el apoyo necesario para nuestra comunidad", expresó el concejal de Murindó, Arcadio Rojas Valoyes.

Luego de que el equipo de Gestión de Riesgo visitara a las familias afectadas para realizar un censo y evaluar los daños ocasionados, se espera que la Alcaldía de Murindó de a los damnificados láminas de Zinc, plásticos y kits de alimentos para superar la situación.

A la par, en municipios como Caucasia las autoridades han alertado a la comunidad de la probabilidad de que se registren vendavales, por lo que dieron varias recomendaciones como lo son asegurar los techos, retirar objetos suelos de balcones, terrazas y patios; podar los árboles, tener a mano linterna y reportar a tiempo cables sueltos o árboles en riesgo.