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Persecución en Medellín terminó con un carro inmovilizado: prestaba servicio de transporte informal

Al conductor, además, le impusieron comparendos por transitar por sitios prohibidos, no detenerse ante la luz roja, entre otros.

Inmovilización de vehículo en Medellín.
Inmovilización de vehículo en Medellín.
Foto: captura de pantalla video suministrado.
Por: Santiago Valencia Giraldo
|
Actualizado: 4 de ago, 2026

Una persecución en Medellín terminó con la inmovilización de un vehículo que prestaba servicio de transporte informal y que, además, fue captado transitando por el carril exclusivo de Metroplús.

De acuerdo con la Secretaría de Movilidad de Medellín, el procedimiento comenzó cuando agentes de tránsito detectaron el automotor circulando de manera irregular por el carril exclusivo de Metroplús, a la altura de la avenida Oriental. Los funcionarios le dieron la señal de pare al conductor, pero este habría desobedecido la orden y emprendió la huida.

"Durante la persecución se solicitó apoyo de la policía metropolitana, logrando detenerlo cuadras más adelante y evidenciando que además de la infracción inicial prestaba un servicio de transporte informal con pasajeros a quienes expuso y puso en riesgo su vida e integridad", relató el secretario de Movilidad de la ciudad, Pablo Ruiz.

Durante el seguimiento, el conductor habría cometido varias infracciones de tránsito mientras intentaba evadir el control de las autoridades. Entre las maniobras registradas se encuentra el cruce de un semáforo en rojo y el tránsito por zonas prohibidas, siendo estas algunas de las infracciones por las que se le impusieron comparendos.

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"Se le impusieron comparendos por transitar por sitios prohibidos, no detenerse ante la luz roja, circular por zonas peatonales y prestar un servicio no autorizado", agregó el funcionario.

Finalmente, como quedó registrado en video, los agentes de tránsito lograron interceptar el vehículo en el sector de Guayabal, donde procedieron con su inmovilización.

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