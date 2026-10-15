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Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Pico y placa en Medellín: restricciones del jueves 15 de octubre de 2026

Pico y placa en Medellín: restricciones del jueves 15 de octubre de 2026

La restricción vehicular aplica este jueves 15 de octubre para las placas terminadas en 3 y 6 en la capital antioqueña.

Agentes de tránsito de Medellín verifican el cumplimiento del Pico y placa en las vías
Alcaldía
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 15 de oct, 2026

Este jueves 15 de octubre de 2026, el esquema de pico y placa en Medellín afectará a los automóviles particulares cuyas placas terminen en 3 y 6. Esta medida estará en vigor a lo largo de la jornada, según la Secretaría de Movilidad, como parte de las acciones para optimizar el tráfico y reducir la contaminación atmosférica en el Área Metropolitana del Valle de Aburrá.

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Este jueves, la restricción se aplica desde las 5:00 a.m. hasta las 8:00 p.m. en todo el Valle de Aburrá. Es esencial que los conductores verifiquen las zonas donde esta restricción se imparte, como en la mayoría de las vías principales a excepción de corredores específicos que no la contemplan.

Multa por incumplir pico y placa en Medellín

Quienes incumplan la normativa de pico y placa Medellín hoy se enfrentarán a una multa de 15 SMDLV, lo que equivale aproximadamente a $633.200.

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Además, los vehículos que infrinjan la medida podrían ser inmovilizados por las autoridades. Para evitar estas sanciones, se recomienda a los conductores diligenciar sus trayectos y asegurarse de no operar sus vehículos en periodos no permitidos en las áreas cubiertas por la restricción vehicular.

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Recomendaciones para hoy en Medellín

Para quienes tengan placas afectadas por el pico y placa Medellín hoy, se sugiere utilizar modos de transporte alternativos. Vehículos eléctricos, híbridos, entre otros.

Además, taxis en rotación quincenal enfrentan restricciones. Estén atentos al uso de vías sin aplicación de pico y placa, como avenida Regional y Las Palmas, para facilitar sus desplazamientos.

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Mañana, viernes 16 de octubre, la restricción vehicular se aplicará a diferentes placas. Se recomienda a los conductores planificar sus viajes para evitar inconvenientes y multas.

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