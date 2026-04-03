Policía adelanta controles en municipios turísticos de Antioquia: priorizan 29 tramos viales

Ante la llegada de cerca de 900.000 turistas al departamento de Antioquia por la Semana Santa, la Policía Nacional sigue anunciando medidas con las que busca llevarle seguridad a la ciudadanía que saldrá a varias zonas de la región de manera masiva.

Son 4.500 hombres y mujeres que estarán en todo el departamento durante la Semana Mayor que contará con ocho planes operativos y cuatro campañas estratégicas que pretenden que locales y turistas pasen unos días de descanso y recogimiento espiritual.

El reporte de las autoridades deja en evidencia que la mayoría de los uniformados desplegados en Antioquia corresponden a la Dirección de Tránsito y Transporte que tendrá más de 2.000 policías en 29 tramos priorizados tanto en vías nacionales como en secundarias de mayor afluencia por estos días.

Sin embargo, uno de los puntos de atención son los destinos turísticos y religiosos en donde se aglomeran miles de personas y por ello 100 uniformados estarán dispuestos para acompañar, oriental y vigilar exclusivamente estos lugares.



"Todo este componente logístico, tecnológico y humano. Se intensificarán acciones para prevenir delitos, como el hurto, el homicidio, la extorsión, el secuestro, delitos sexuales y el terrorismo principalmente", indicó .

Hay que mencionar que también se fortalecerán las acciones preventivas y operativas para la protección integral de niños, niñas y adolescentes; y se desarrollarán acciones articuladas de prevención para evitar la explotación comercial", indicó el coronel Luis Muñoz, comandante de la Policía Antioquia.

Finalmente, se intensificarán los controles para prevenir el tráfico ilegal de fauna y flora, invitando a la ciudadanía a no adquirir especies silvestres como medida de protección de los ecosistemas.