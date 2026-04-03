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Policía adelanta controles en municipios turísticos de Antioquia: priorizan 29 tramos viales

En total dispusieron de más de 100 uniformados que estarán exclusivamente haciendo vigilancia en destinos turísticos y religiosos del departamento.

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