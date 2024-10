Por temor comunidad en Antioquia donde murió alias 'Zeus' pide que salga la fuerza pública

Por temor, habitantes del corregimiento Aquitania y la vereda Pocitos de San Francisco de Antioquia, donde se adelantó el operativo donde se dio de baja al cabecilla alias 'Zeus' y siete miembros más del Clan del Golfo, piden el retiro de la Fuerza Pública de su territorio. Por tal motivo este jueves harán un bloqueo de la autopista Medellín - Bogotá.

Primero fue una marcha por el caserío donde los habitantes de la vereda Pocitos del Corregimiento de Aquitania, rechazaron que sus vecinos María Idee Soto Cosme haya muerto y su esposo Carlos Mario Cifuentes Gallego, resultara gravemente herido, en medio del cruce de disparos en el operativo que abatió al exjefe paramilitar Juan Carlos Rodríguez Agudelo, alias ‘Zeus’, y siete miembros del Clan del Golfo.

Protesta. Foto: suministrada por la comunidad.

Aunque las autoridades, encabeza del propio gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, lamentaron que la pareja que se movilizaban en moto y entraba desde el corregimiento de Jerusalén, hayan quedado en medio del fuego cruzado, los habitantes le han pedido tanto a la fuerza pública, como a los ilegales que los dejen por fuera del conflicto armado que se tiene en esta región del Magdalena Medio.

Blu Radio habló con Marelvi Berrio Ciro, una de las líderes de la vereda, que aseguró que la comunidad quedó en medio de los disparos que duraron 30 minutos y que no se midieron los riesgos por parte de las autoridades y por esa razón piden que no estén en corregimiento de Aquitania y sus veredas.

Publicidad

“Nos sentimos con mucho miedo, nos sentimos que nos están perturbando, pues la paz y la tranquilidad de una forma muy atroz, porque mucha gente está hablando de desplazamiento quieren irse. Algunas personas quieren abandonar el territorio porque sienten temor, a que eso se siga presentando este fin de semana fue solamente una víctima mortal y un señor”, afirmó.

Relató en Blu Radio que la economía y actividades educativas en esa zona rural del municipio de San Francisco, se ha visto afectada, porque apenas pudieron ingresar los buses escaleras conocidas como chivas, para entrar alimentos que escaseaban en la zona y se afectó el turismo ecológico que se tiene en la zona.

Publicidad

"Muchos jóvenes no quieren estudiar, esta semana prácticamente no han querido estudiar los profesores también tienen miedo de que los muchachos se vengan en moto a la escuela, entonces qué pedimos, que sean respetados nuestros derechos, pero que también se salga la fuerza pública porque no los queremos en el territorio ya que ellos en vez de cuidarnos, no están sembrando mucho miedo y mucho terror en la comunidad”, agregó.

Además, que la familia de Carlos Mario Cifuentes Gallego, la persona gravemente herida en el operativo contra alias Zeus, no cuenta con recursos económicos para los gastos médicos y manutención en Medellín, donde se encuentra estable, luego de una herida en un pulmón.

Por eso, insistió que la comunidad y los turistas temen entrar y por tal motivo este jueves bloquearán la autopista Medellín -Bogotá que comunica al centro del país, para llamar la atención del Gobierno nacional.