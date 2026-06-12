Puerto Antioquia avanza en su operación internacional: recibió buque Maersk Monte Verde

Puerto Antioquia sigue fortaleciendo su operación internacional con la recepción al buque Maersk Monte Verde. Con la llegada de este tipo de buques, el Urabá antioqueño se une con Norteamérica y Europa

Tras varios meses de su puesta en operación, Puerto Antioquia continúa consolidándose, luego de recibir el buque portacontenedores Maersk Monte Verde, una de las embarcaciones de carga más grandes al Urabá antioqueño.

La embarcación hace parte del servicio marítimo CAX de la naviera Maersk, una ruta estratégica que permitirá conectar de manera directa a Colombia con importantes puertos de Europa y Estados Unidos, facilitando la exportación de productos nacionales sin necesidad de realizar transbordos.

De acuerdo con la información suministrada por Puerto Antioquia, el Monte Verde cuenta con una capacidad para transportar 5.560 contenedores estándar y posee dimensiones de 272 metros de largo por 40 metros de ancho.



La operación de descarga y embarque de la carga se desarrolló dentro de los tiempos previstos, en una jornada de aproximadamente 12 horas, por lo que este proceso permitió poner a prueba la capacidad operativa del puerto para atender buques de gran tamaño.

Mencionan desde el Urabá antioqueño que la llegada del Monte Verde representa un nuevo impulso para la competitividad del Urabá antioqueño, pues desde febrero de este año, Puerto Antioquia ha venido ampliando sus operaciones y fortaleciendo su capacidad.

