Radican solicitud para revocar beneficios a cabecillas de bandas delincuenciales del Valle de Aburrá

A pesar del paso de las horas, no se ha terminado la polémica con la parranda vallenata que se hizo en la cárcel de Itagüí y que habría sido liderada por los voceros de las bandas delincuenciales del Valle de Aburrá que, hasta el momento de la fiesta, estaban negociando con el Gobierno nacional la paz urbana y que ahora están en el ojo del huracán por los privilegios que tendrían dentro del centro penitenciario.

El presidente del Concejo de Medellín, Alejandro de Bedout, radicó una solicitud ante el Gobierno nacional, los Centros Administrativos de Juzgados de Ejecución de Penas, el Inpec y la Procuraduría General de la Nación para que se revoquen los beneficios a los cabecillas.

Nelson Velázquez y su agrupación en cárcel de Itagüí. Suministrada.

"Es inaceptable que estos sujetos de alta peligrosidad sigan agrupados en una misma cárcel que no corresponde a su perfil de seguridad, evadiendo el aislamiento que sus condenas exigen y que por eso se dedicaron a hacer parrandas y a tener beneficios. Mantener estos privilegios para quienes ya no son interlocutores válidos es una burla a la ley", indicó.

Cabe recordar que no solo ha sido la fiesta con Nelson Velásquez, que estuvo acompañada de comida, aguardiente y whiskey; en las últimas horas se hizo una visita a la cárcel y se encontraron botellas de licor, sustancias psicoactivas, dos módems de internet, cargadores de celular y otros accesorios tecnológicos.



El secretario de Seguridad y Convivencia de Medellín, Manuel Villa, aseguró que la estancia de los cabecillas está marcada por excesos, ya que dentro de la cárcel de Itagüí también se habrían hecho reformas en las celdas.

Suministrada por Espacio de Conversación Socio-Jurídica para la Paz Urbana de Medellín y el Valle de Aburrá.

"Que todos sabíamos que hacían fiestas, todos sabemos que las instalaciones, los mismos presos las mandan a remodelar. Dígame en qué parte del mundo los presos remodelan la cárcel y la celda. Pablo Escobar y estos. Entran mujeres, entran amigos, entran mascotas, entran artistas, entran trago, y creen que nosotros no nos damos cuenta, y creen que la ciudadanía no sabe. Deberían estar realmente aislados, pagando la pena", señaló.

De momento, el Inpec avanza en la investigación a siete funcionarios que, presuntamente, habrían sido sobornados, mientras que la Procuraduría General de la Nación hace una indagación preliminar a la espera del debate de control político que tendrá el Inpec y el Ministerio de Justicia en el Congreso de la República.