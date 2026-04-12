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Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Radican solicitud para revocar beneficios a cabecillas de bandas delincuenciales del Valle de Aburrá

Radican solicitud para revocar beneficios a cabecillas de bandas delincuenciales del Valle de Aburrá

En medio del hallazgo de licor y hasta módems de internet dentro de la cárcel de Itagüí tras la polémica parranda vallenata, desde el Concejo de Medellín afirman que no deben seguir teniendo lujos.

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