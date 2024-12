"Respetamos que EPM no haga el cobro": gobernador de Antioquia sobre tasa de seguridad

En una entrevista con Mañanas Blu , el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, abordó el controvertido tema del impuesto a la seguridad en el departamento y respondió a las críticas sobre su implementación, por parte de personas como el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez.

Rendón destacó la importancia de actuar frente a lo que considera un abandono del orden público: “No nos quedaba otro camino que actuar ante el abandono al orden público, a los soldados les dan 100 galones de gasolina para una moto cada mes, los comandos se les están cayendo encima. Para mí sería fácil quedarme cruzado de brazos y esperar que acabe el Gobierno de Petro, pero los liderazgos son para echarse causas encima”, afirmó el mandatario.

Respecto a la controversia con EPM, que ha adelantado que no realizaría el cobro, el gobernador subrayó que “todos los tributos tienen varios componentes: un hecho generador, una base gravable y una tarifa, que en este caso la asamblea la definió en términos de UVT

2 y señaló que aunque respeta la decisión de EPM de no hacer el cobro, recordó que sí "lo hace en otras latitudes del país, entonces EPM no puede decir que la tasa no tiene revestimiento legal, sí la tiene, otra cosa es que la consideren conveniente para recaudarla".

"Hay muchas otras maneras. Tenemos varias alternativas para hacer el recaudo para complementar el esfuerzo de la fuerza pública”, añadió Rendón sobre su idea para financiar la seguridad en el departamento, con la que espera recoger cerca de 1.2 billones de pesos.

Rendón también desmintió las afirmaciones de EPM sobre un posible aumento en la morosidad de los usuarios: “No es cierto que este pago vaya a inducir al usuario a la morosidad, como dice EPM”, afirmó.

El gobernador explicó que la Gobernación de Antioquia ya cuenta con la experiencia necesaria para recaudar distintos tributos y que, en este caso, la tasa de seguridad se ha asociado al consumo de energía como base gravable.

¿Cómo se aplicará el cobro a tasa de seguridad en Antioquia?

“El 85 % de los suscriptores residenciales está excluido, porque no pagarán estratos 1, 2 y 3. Una persona que consuma 200 kilovatio hora al mes, pagaría 16.000 pesos. El 60 % de los no residenciales pagaría menos de 30.000 pesos al mes”, detalló sobre el proyecto que fue aprobado en segundo debate en la Asamblea de Antioquia, con el respaldo, además, de cerca de 100 alcaldes del departamento.

Finalmente, Rendón descartó que la contribución impacte de manera significativa las facturas: “No conozco ninguna factura que, por cuenta de esta contribución, se incremente más de un 6 %”, concluyó.

Cabe recordar que la Asamblea de Antioquia aprobó en segundo debate el proyecto de ordenanza propuesto por Rendón, con el fin de recaudar fondos para mejorar la seguridad en la región. La votación, que tuvo lugar durante una jornada de sesiones extraordinarias de más de ocho horas, concluyó con 14 votos a favor y 10 en contra. El proyecto pasará ahora al despacho del Gobernador para su sanción definitiva.

¿Cómo votaron los diputados sobre el proyecto de impuesto a la seguridad en Antioquia?

Los legisladores que votaron a favor fueron: Juan Carlos Palacios, Hernán Torres, Jonathan Roldán, Jorge Correa, Walter Arias, Juan Villegas, Jaime Cano, Julio Restrepo, José Noreña, Verónica Arango, Luis Gómez, Edinson Restrepo, Gabriel Giraldo y Carlos García.

En contra votaron: Mauricio Caly, Walter Salas, Manuel García, Juan Muñoz, Camilo Calle, Juan Vélez, David Ruiz, Zulema Zapata, Mateo Escobar y Andrés Bedoya. Se abstuvieron de votar Rogelio Zapata, quien presentó una excusa por calamidad doméstica, y Luis Peláez, quien argumentó irregularidades en el proyecto.

¿Para qué será el dinero de la tasa de seguridad en Antioquia?

Según explicó Rendón, los fondos se destinarán a fortalecer la seguridad del departamento mediante inversiones en cámaras de seguridad, la construcción de una cárcel para sindicados, la mejora de las instalaciones de la Fuerza Pública, la construcción de placas polideportivas y otras estrategias de seguridad.