Sebastián López renuncia al Concejo: le apostará a la Alcaldía de Medellín

Expresidente del Concejo de Medellín se va para Harvard, liderará un mes la campaña de Paloma Valencia y entra en el sonajero para las elecciones a la Alcaldía. En diálogo con Blu Radio, aseguró que su misión es evitar que Quintero y Gustavo Petro se “vuelvan a tomar la ciudad”.

Sebastián López, concejal de Medellín por el Centro Democrático y presentará sobre las 2:00 de la tarde de este lunes su renuncia a su cargo, luego de los rumores que venían anticipando su salida desde inicios de abril.

La decisión responde a su interés en realizar estudios de administración pública en la Universidad de Harvard y a su participación en la campaña presidencial apoyando a Paloma Valencia, como su promotor en la capital antioqueña, pero de nuevo revive su nombre en el sonajero para la contienda de las elecciones locales, tras un primer intento en 2023.

López fue concejal también entre 2020- 2023, cuando fue gran opositor del entonces alcalde Daniel Quintero e incluso en la memoria colectiva local está el encontrón que tuvo en 2022, a las afueras del recinto del concejo, con el exmandatario. Ahora, en diálogo con Blu Radio, manifestó que se encargará de que el ahora subintendente de Salud y el presidente Gustavo Petro no vuelvan a tomar la ciudad.



“Quiero prepararme con los mejores en el mundo sobre los problemas que hay en las ciudades modernas. Viajaré a Estados Unidos para poder formarme y que en este momento Colombia exige que nosotros no nos quedemos opinando, sino que exige que tomemos acción. Salgo a liderar en las calles la campaña de Paloma Valencia en Medellín y adicionalmente a evitar a cualquier costa la intención de Daniel Quintero y de Gustavo Petro de volverse a tomar a Medellín”, aseguró.

Cumplí un ciclo en el Concejo de Medellín. Lo di todo, lo viví todo y me voy con la tranquilidad de haber defendido esta ciudad y haber cumplido un sueño.



Ahora arranco una nueva etapa: voy a prepararme para estar a la altura de los retos de Medellín, pero sobre todo para… pic.twitter.com/shgZ41xwLX — Sebastián López V. (@sebaslopezv) May 3, 2026

Si bien ahora se oficializa su decisión, los visos de su ruta política se venían dando desde hace varios días, incluso cuando cambió imágenes y colores en sus redes sociales donde ahora se llama "del de Medallo" y tiene como slogan "Medellín tiene quién la defienda".

Así las cosas y luego de que el presidente del Concejo acepte formalmente su renuncia, la curul sería ocupada por Milton Vasco, también de ese partido político y quien pertenece a la corriente de los congresistas Paola Holguín y Juan Espinal.

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Sobre su recorrido político

López es sobrino del exministro uribista y en su momento negociador del gobierno con el ELN, Fabio Valencia Cossio. Fue precandidato a la alcaldía en 2023, pero desistió de su aspiración cuando su corriente decidió apoyar la candidatura de Federico Gutiérrez.

Ha sido concejal de Medellín durante seis años, en su segundo periodo sacó 40.000 votos y para 2025 fue presidente de la corporación. Es abogado con maestrías en Gobierno y en Dirección y Gestión Pública Local y según datos que reposan en el Concejo ha tenido variados cargos públicos, incluyendo entidades como el SENA, Cornare, el Concejo de Sabaneta y la Contraloría Distrital, donde fue jefe de Planeación en el año 2016.