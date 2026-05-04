Sellan IPS señalada de estafar con subsidios falsos adultos mayores en centro comercial de Medellín

Sellaron IPS señalada de estafar a adultos mayores en centro comercial de Medellín con falsos subsidios del Gobierno. El secretario de Seguridad de la ciudad, Manuel Villa, aseguró que remitirá a la Fiscalía un informe con denuncias recopiladas.

Una hija indignada por el presunto engaño contra su padre, un adulto mayor, destapó “la olla podrida” en la que al parecer han caído decenas de personas en Medellín.

Según narró la denunciante, por medio de un video que circula en redes sociales, se trata de una IPS llamada Bioceutica Wellness Center, ubicada en el centro comercial Los Molinos, donde están citando a personas mayores con el pretexto de realizar exámenes y otorgar un bono gubernamental de 400,000 pesos, pero en realidad recaudan información personal y huellas, hacen firmar documentos y luego las personas reciben mensajes sobre solicitudes ante entidades financieras.

La mujer hizo presencia en el local comercial e intentó recuperar los documentos firmados por su padre mediante un derecho de petición, pero según su relato el personal se negó a devolverlos y a firmar el recibo, además de impedirle grabar la situación mientras ellos sí lo hacían.



“Están citando a la gente mayor para unos supuestos exámenes y un bono de $400.000 pesos que el gobierno les va a dar. Les toma huellas, les toman información personal, les preguntan una cantidad de cosas, que se esconde la gente. ¿Qué hacen? Les hacen firmar documentos y luego les llegan mensajes de texto diciendo que su solicitud ante entidades financieras está en proceso”, contó.

Ante las denuncias, el secretario de Seguridad de Medellín, Manuel Villa, confirmó que durante la inspección adelantada por funcionarios de esa dependencia y la Policía Metropolitana en ese sitio evidenciaron que no contaba con la documentación requerida, por lo que ordenaron la suspensión inmediata de su actividad. A la par, señaló que desde la Alcaldía remitirán la información denunciada por las víctimas con miras a que se abra una investigación penal contra los señalados de estos avisos fraudulentos.

“Seguimos avanzando en la investigación para establecer responsabilidades y remitiremos a la Fiscalía General un informe con las denuncias recopiladas. En Medellín no vamos a permitir abusos contra la ciudadanía”, indicó en su cuenta de la red social X.