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Alcaldía de Medellín pidió investigar muerte de menor tras intercambio de disparos en presunto hurto

La familia de la víctima asegura que el joven transitaba por la zona con varios amigos cuando fue impactados por una bala.

Arma de fuego.jpg
Arma de fuego
Foto: suministrada.
Por: Felipe García Solano
|
Actualizado: 4 de may, 2026

Consternación ha generado en Medellín la muerte de Marlon Rivas Rojas de 17 años, quien fue hallado sin vida en el sector de Castilla luego de que la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá se enfrentara a tiros con presuntos delincuentes que desenfundaron un arma y ocasionaron el enfrentamiento en el que murió el menor de edad.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, lamentó la situación e indicó a través de su cuenta de X, “solicitamos que se diera celeridad a las investigaciones tanto de la Policía como de Fiscalía con miras a esclarecer cuanto antes lo ocurrido”.

Gutiérrez también manifestó que las investigaciones deben ir hasta las últimas consecuencias y así conocer si la bala que acabó con la vida del joven fue la de la Fuerza Pública o la de los supuestos delincuentes.

"Yo lo que he pedido es que se den las investigaciones de manera rigurosa, que no se altere nada y que solo se sepa la verdad. El examen de balística todavía no ha salido para saber si realmente fue o la policía o era parte también, o las personas que disparaban desde desde la otra parte que estaban implicados en el hurto", insistió el alcalde.

Y es precisamente el pedido del mandatario por lo que hoy clama la familia del joven quien asegura que Rivas Rojas se encontraba departiendo con sus amigos cuando fue impactado por el proyectil que lastimosamente acabó con su vida.

Al parecer, y según la versiones de sus seres más cercanos, el menor de edad iba en motocicleta con algunos compañeros cuando, supuestamente, fueron atacados de manera injustificada por las autoridades que tienen un reporte diferente al de la familia de Rivas Rojas.

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La información oficial indica que en medio de la reacción a un atraco en el sector de Castilla y ante la inminente respuesta armado de los presuntos delincuentes, uniformados abrieron fuego, generando un intercambio de disparos.

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Tras el enfrentamiento y en medio de la huida de uno de los delincuentes, la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá aprehendió a un menor de 17 años y minutos después fue hallado el cuerpo sin vida de Rivas Rojas al lado de una motocicleta sin placas, por lo que no se descarta su participación en el ilícito.

Ante las dos versiones que distan mucho una de la otra, las autoridades en Medellín avanzan en las investigaciones para poder determinar cómo ocurrió este hecho y qué arma fue la causante del trágico fallecimiento del joven que aún no terminaba el colegio y que hoy ha ocasionado revuelo en la ciudad por las circunstancias de su muerte.

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