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“No hubo violencia”: Alejandro de Bedout responde por polémica en el Concejo de Medellín

Sobre la controversia posterior, De Bedout señaló que el concejal Rodríguez publicó en redes sociales lo ocurrido, lo que derivó en la exposición de algunas asistentes.

Polémico cartel Concejo de Medellín.
Polémico cartel en el Concejo de Medellín.
Foto: captura de pantalla video suministrado.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 4 de may, 2026

El presidente del Concejo de Medellín, Alejandro de Bedout, afirmó que “no hubo violencia” durante la sesión que desató polémica por presuntos hechos contra mujeres. En Mañanas Blu 10:30 AM, sostuvo que, en el desarrollo del debate, no evidenció conductas que configuraran agresiones dentro del recinto.

De acuerdo con el corporado, en este tipo de discusiones “la comunidad pone carteles y enuncia frases que hacen parte del debate público”. Explicó que uno de estos incluía la imagen de un arma, pero precisó que “las mismas mujeres retiraron estos carteles para continuar con el debate”, lo que permitió que la sesión siguiera con normalidad.

Sobre la controversia posterior, De Bedout señaló que el concejal Rodríguez publicó en redes sociales lo ocurrido, lo que derivó en la exposición de algunas asistentes. “Salieron expuestas algunas mujeres”, advirtió, dejando claro que ese escenario se dio por fuera del contexto institucional del Concejo.

Frente a las decisiones adoptadas, el presidente fue enfático en que “las medidas que se han tomado no son a raíz de lo que sucedió en la sesión”. En ese sentido, indicó que las actuaciones responden a procesos internos y no a una reacción inmediata frente a los hechos denunciados.

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Finalmente, reiteró que “dentro del desarrollo de la sesión no vi violencia” y explicó que el concejal involucrado pidió la palabra para solicitar el retiro de los carteles, tras lo cual aplicó el reglamento. Agregó que el cabildante “tendrá que responder por sus actos” si así lo determinan entidades como la Procuraduría General de la Nación.

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