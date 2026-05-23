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Subasta de energía adjudicó 15 nuevos proyectos y movilizará inversiones por $16 billones

Desde Medellín, el ministro Edwin Palma aseguró que fue “un éxito total” pese a que se auguraba que fuera complejo por los nuevos requisitos.

Subasta de energía
Por: Melissa Álvarez Correa
|
Actualizado: 23 de may, 2026

El Gobierno nacional anunció el cierre de la más reciente subasta de expansión energética, un proceso con el que se dará la entrada de 15 nuevos proyectos de generación eléctrica entre los años 2029 y 2030, con inversiones estimadas en cerca de $16 billones.

De acuerdo con el Ministerio de Minas y Energía y la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), el resultado superó la demanda media proyectada por la Unidad de Planeación Minero-Energética (UPME), lo que, según las autoridades, fortalece la confiabilidad del sistema eléctrico y mejora las condiciones de seguridad energética para el país.

Entre las iniciativas adjudicadas se destacan proyectos de energías renovables, como plantas solares y eólicas, que hacen parte de la estrategia del Gobierno para acelerar la transición energética y aumentar la participación de fuentes limpias en la matriz eléctrica nacional.

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En su visita a Medellín, el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, aseguró que los resultados de la subasta reflejan la confianza del mercado en las nuevas reglas del sector.

"Durante 8 años, entre el año 2011 y el año 2019, no se hicieron estas subastas, y por eso hoy tenemos los déficits de energía que tenemos. Líderes gremiales que hoy están en esos gremios, hicieron parte de esos gobiernos. ¿Dónde estaban los miembros de la CREG? ¿Dónde estaban los miembros de la UND? ¿Los líderes del sector energético que no convocaron las subastas", señaló.

Palma destacó además que las recientes modificaciones regulatorias buscan proteger a los usuarios y promover tecnologías más limpias y eficientes, incluyendo mecanismos para diferenciar los precios según el tipo de generación.

"Son más de 16 billones de pesos en 14 proyectos nuevos, muchos de ellos de energías limpias. Cuando el presidente ha dicho que hay que tener dos precios por tecnologías, porque las energías limpias y baratas no pueden pagarse al precio de los de las más ineficientes de la energía fósiles. Establecimos una regla para ese sentido, que era la resolución 066. Muchos creían que iba a fracasar esta subasta precisamente por esa nueva regla, y lo que vemos aquí es un éxito total", aseguró.

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Esta es la segunda subasta de expansión realizada durante la actual administración, además de tres subastas de reconfiguración ya adelantadas y una nueva subasta de renovables prevista para julio.

Según el Ministerio, esta hoja de ruta busca garantizar el abastecimiento futuro de energía, fortalecer la soberanía energética y generar empleo e inversión en distintas regiones del país.

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