Teletrabajo y valores de viviendas generaron expansión de mercado inmobiliario al Oriente: La Lonja

El anhelo de respirar más clarito, tener menos ruido y vivir en espacios más grandes han hecho que más personas opten por vivir en el Oriente antioqueño, que según datos de la Lonja Propiedad Raíz concentró el 17,4% de los inmuebles comercializados en Antioquia durante 2025, mientras que la vivienda turística creció 16,12% y el suelo registró una valorización promedio de 6,7%, con picos de hasta 11,6% en algunos municipios.

Durante el primer trimestre de 2026 se comercializaron 955 viviendas nuevas y lotes urbanizados en la subregión, cifras que según los expertos consolidan una tendencia que ya se había marcado en 2025, cuando se vendieron 3.668 unidades de vivienda nueva, un 21% más que en 2024. Municipios como Rionegro, La Ceja y El Retiro concentraron gran parte de esta dinámica.

Federico Estrada, gerente de la Lonja, expuso en diálogo con Blu Radio que los factores como la conectividad con el Valle de Aburrá, el desarrollo vial, la expansión del aeropuerto José María Córdova y el crecimiento de zonas industriales y logísticas, han hecho que cada vez más personas opten por vivir o invertir allí.

"La conexión más directa con el Valle Aburrá, las expectativas o, digamos, la tendencia hoy de la manera de vivir de las personas. Empezaron a ver que esas expectativas o proyecciones que teníamos en el oriente ya era una posibilidad real, vivir en el oriente, trabajar desde ya. Es una región que tiene toda la oferta en equipamiento, en entretenimiento", indicó.



De otro lado, la venta de lotes aumentó 6,6% y el total de transacciones inmobiliarias alcanzó 13.540 operaciones a septiembre de 2025, con un incremento del 4,4% frente al mismo periodo del año anterior. En cuanto a la oferta, actualmente hay más de 100 proyectos de vivienda nueva con 4.183 unidades disponibles, además de 81 proyectos de lotes que suman 1.389 inmuebles en venta. Estrada expuso que en 2025, al igual que en el país, en el Valle de Aburrá la tendencia del mercado fue hacia la recuperación.

"El año pasado, que habíamos mostrado ya un una tendencia de recuperación, habíamos tenido ya unas ventas muy importantes, volvimos a tener unas 3.700 viviendas nuevas vendidas, eso significaba una recuperación del 40 por 100. En esos 3 primeros meses no continuamos con esa tendencia, pero sigue siendo, pues, una participación muy importante en Antioquia", apuntó.

El comportamiento del suelo también evidencia una tendencia al alza, si se considera que para ese mismo año la valorización promedio fue de 6,7%, superando la inflación, con incrementos destacados en municipios como El Retiro (11,6%), Envigado (7,5%), La Ceja (7,1%) y Rionegro (6,2%).