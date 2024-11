Transporte público en Medellín lanza estrategia ante aumento de violencia contra la mujer

En Medellín , el gremio del transporte público lanzó una línea de WhatsApp para recibir denuncias de violencias sexuales contra mujeres en sus buses. Los reportes de este año son alarmantes, según sus directivas.

El transporte público colectivo y masivo en Medellín lanzó una alerta ante los casos de violencia sexual contra mujeres dentro de sus vehículos. Solo este año van alrededor de 50 denuncias y en los últimos 4, el número sobrepasa las 300. Los vejámenes van desde tocamientos, fotos tomadas sin consentimiento, miradas intimidantes y exhibicionismo.

"No podemos pretender esconder una realidad, por el contrario, tenemos que reconocer y tenemos que ser parte de la solución para que este tipo de hechos no se presenten en nuestro servicio. Hoy de manera vehemente decimos no al abuso en contra de la mujer", señaló Jimmy Gómez Ossa, Presidente Corporación de Transportadores Urbanos de Colombia (CTU).

Según la CTU, este año el delito que más se ha cometido es el de tocamientos con 19 reportes, de ellos, 14 han sido denunciados formalmente. Ante este panorama, las mujeres piden más protección.

"Más seguridad porque a la hora de cuando el transporte está tan lleno uno siente que hay hombres que tratan de ser mal intencionados con nosotros a la hora de estar muy apretados, la verdad falta más seguridad ", indicó Manuela Roldán, usuaria del transporte público.

"Yo fui una que fui robada, me arrancaron el teléfono dentro del transporte. Uy no sé, poner vigilantes afuera, que la Policía esté más pendiente", dijo por su parte Marisella Tremont, otra usuaria de transporte.

¿Cómo denunciar acosos contra mujeres en transporte público en Medellín?

Frente a la realidad, el gremio de transporte habilitó la línea 320-752-40-32 para que las mujeres y cualquier otro usuario denuncien cualquier anomalía que se configure como el delito de violencia sexual.

"Todos nuestros colaboradores y transportadores se unen para proteger a la mujer para que el entorno se asegure para que la mujer pueda moverse libremente en el transporte colectivo del Valle de Aburrá", añadió el Presidente de la CTU.

Los jueves y los viernes son los días en los que más reportes hay de violencia sexual en los buses, según los registros.