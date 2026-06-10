Tras aplazamiento de audiencia, Blessd será imputado este jueves por presunto secuestro agravado

Blessd será imputado este jueves junto a su mánager y otras dos personas por el presunto delito de secuestro agravado. Los hechos están relacionados con supuestas presiones ejercidas a un imitador del artista y a su representante por asuntos relacionados con derechos de autor.

Sobre las 8 de la mañana de este jueves, Stiven Mesa Londoño, conocido en el mundo artístico como Blessd o El Bendito, deberá responder ante un juez de control de garantías de la capital antioqueña en medio del caso que lo involucra en la presunta comisión del delito de secuestro agravado.

A la diligencia de imputación de cargos también están citados Santiago Jaramillo Morán, conocido como ‘Dímelo Jara’, además de otras dos personas identificadas como Laura Moreno Restrepo y Julián David Giraldo Arboleda.

Los hechos que desencadenaron la controversia judicial ocurrieron el 1 de junio de 2022, cuando supuestamente, en una oficina del artista en Medellín, Andrés Felipe Sánchez, cantante emergente de la ciudad conocido por imitar al reguetonero Ozuna, fue víctima de graves intimidaciones. Al mismo tiempo, Sánchez era el representante de otro colega que justamente imitaba a Blessd.



Según la denuncia, el conflicto surgió porque Sánchez promovía presentaciones artísticas de su representado, algo que no gustó en el entorno de Blessd y, por eso, bajo amenazas habrían presionado al representante durante el encuentro para que renunciara a este tipo de prácticas.

Sobre la denuncia, que no tuvo mayores avances en los últimos cuatro años y solo revivió tras una tutela, la defensa de Blessd planteó en un comunicado que el cantante no estuvo presente ni participó en esa reunión. No obstante, frente a esta versión, el abogado Gutiérrez defendió en Mañanas Blu que el reguetonero no necesariamente tenía que estar allí para estar vinculado con el contexto de lo ocurrido.

Los abogados señalaron además que el caso fue puesto en conocimiento de las autoridades en 2022 y que, en ese momento, la Fiscalía habría manifestado su intención de archivarlo.

Publicidad

La defensa indicó que las partes habían acordado acudir a mecanismos de justicia restaurativa para resolver el conflicto que subsistía entre personas ajenas al artista. Sin embargo, aseguró que la Fiscalía decidió convocar una diligencia de imputación y modificar la calificación jurídica inicial del caso.

Se espera que durante la diligencia judicial se conozcan nuevos detalles sobre las posibles responsabilidades de los demás implicados en el hecho, así como si las autoridades consideran pertinente imponer alguna medida de aseguramiento contra alguno de ellos.