Tras la salida de alias 'Tom', en Medellín piden crear el delito de concierto criminal organizado

En Medellín piden que se cree el delito de concierto criminal organizado tras la salida de alias 'Tom' de la cárcel La Picota. Aseguran que deben existir otras maneras más severas de sancionar a los jefes de las estructuras criminales.

La salida de prisión de alias 'Tom', señalado cabecilla de la estructura criminal 'Los Chatas' y exnegociador de la Paz Total, no solo generó indignación en Medellín, sino que también fue el escenario para plantear la creación del delito de concierto criminal organizado.

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Según el concejal de Medellín Andrés Tobón, lo que se busca con esta herramienta jurídica es que los jefes de estructuras criminales tengan penas diferenciadas y no salgan rápidamente de las cárceles del país, como es el caso de alias 'Tom'.

La propuesta de Tobón surgió luego de los cuestionamientos por la libertad de alias 'Tom', cuya trayectoria criminal ha sido relacionada con hechos de violencia y control territorial en Bello y otros municipios del Valle de Aburrá.



"Su pena máxima termina siendo realmente muy ridícula, toda vez que tienen, además, las garantías adicionales de rebajas. Yo creo simplemente que lo que tienen que crear es una categoría penal diferente, concierto criminal organizado, que permita perseguir de manera diferencial a quienes ocupan cargos de carácter directivo en el estructuramiento criminal", aseguró el concejal.

El exsecretario de Seguridad de Medellín advirtió que el impacto de la salida de alias 'Tom' podría no traducirse necesariamente en cambios inmediatos en las dinámicas criminales, pues, según señaló, algunos cabecillas continúan ejerciendo poder desde los centros penitenciarios mediante llamadas telefónicas y reuniones.

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En materia judicial, Tobón cuestionó que los máximos responsables de estas organizaciones puedan recibir condenas que considera insuficientes frente al daño causado. Por eso, insistió en que el actual delito de concierto para delinquir no permite diferenciar adecuadamente a quienes dirigen estructuras criminales de quienes participan en actividades delictivas de menor nivel.