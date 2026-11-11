Altas temperaturas en Antioquia y Medellín: la ciudad tiene registros que no alcanzaba hace 30 años

El departamento de Antioquia atraviesa por una racha de altas temperaturas que ha alcanzado cifras sin antecedentes en los registros meteorológicos de la región. De acuerdo con los datos oficiales presentados por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), varias estaciones de medición en Medellín y en diferentes subregiones han superado sus máximos históricos, situándose en el marco de las jornadas más calurosas reportadas en el país durante el presente año.

En Medellín, dos estaciones superaron sus récords históricos de temperatura máxima para un mes de noviembre. El registro más alto se presentó en la estación del aeropuerto Olaya Herrera, donde el termómetro marcó 32,8 °C, superando la marca previa de 31,2 °C que se mantenía vigente desde 1997. Por su parte, la estación La Aldea alcanzó los 28,6 °C, por encima del registro anterior de 28,2 °C documentado en noviembre de 2023. Daniel Useche Samudio, Meteorólogo del IDEAM.

Publicidad

"Se destaca que la ciudad de Medellín rompió el récord máximo de temperatura del aire para el mes de noviembre. Teníamos un récord de 31.2 grados celsius y se registraron 32.8 grados Celsius de temperatura del aire", sostuvo el experto.

El fenómeno de altas temperaturas se ha extendido por el territorio antioqueño con registros elevados en meses recientes. En la subregión del Urabá, el municipio de Apartadó reportó 37,8 °C y Carepa llegó a 37,4 °C en agosto; mientras que en el Suroeste, Jericó registró 33 °C y Anzá, en el Occidente, alcanzó los 32,8 °C. Estas cifras se suman a los picos del departamento durante el año, que han llegado a marcar hasta 41,8 °C en algunas localidades.



Las condiciones secas y el incremento de la temperatura han generado efectos directos en el abastecimiento de agua en zonas rurales. En el municipio de Fredonia, aproximadamente 150 familias de veredas como El Zancudo, Combia Chiquita y Cerro Bravo han presentado dificultades para el acceso al recurso hídrico, situación que mantiene en alerta a los organismos de gestión del riesgo locales.

Ante estos indicadores y el comportamiento proyectado por el Ideam en relación con el fenómeno de El Niño, las autoridades ambientales y los sistemas de prevención mantienen el monitoreo constante sobre el nivel de los embalses y las fuentes de agua en Antioquia para evaluar la disponibilidad del servicio durante los próximos meses.