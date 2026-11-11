Asoenergía advierte que el alza en costos de energía y gas amenaza competitividad de la industria

El incremento en los costos de energía y gas está poniendo en riesgo la competitividad de la industria colombiana. Así lo advirtió Silvana Habib, directora ejecutiva de Asoenergía, quien señaló que estos aumentos afectan los planes de inversión, la generación de empleo y hasta la continuidad de las operaciones de algunas empresas.

Durante un encuentro sobre el fenómeno de El Niño en la capital antioqueña, Habib indicó que los costos de la energía eléctrica han aumentado un 120 % frente al año pasado, mientras que los del gas registran un incremento cercano al 100 %.

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A esta situación se suman los cobros por las restricciones operativas adoptadas para proteger los niveles de los embalses y garantizar el funcionamiento de las plantas térmicas. Según explicó, cuando comenzó a aplicarse el estatuto de riesgo de desabastecimiento, en septiembre, el costo para la industria era de $50 por kilovatio hora, pero en octubre llegó a $164.

Ante este panorama, la dirigente gremial pidió al Gobierno Nacional revisar la fórmula con la que se trasladan estos costos a los usuarios industriales y evitar que toda la carga económica recaiga sobre ese sector. Propuso que los cobros no sean estáticos, sino que respondan a las condiciones del sistema, especialmente a los cambios en los caudales de los embalses y el comportamiento de la demanda.



"Que vaya midiendo el comportamiento, que vaya midiendo si mejoran los caudales, si baja la demanda, para que eso no se le cargue a la industria y a este costo, porque ya la industria venía con unos altos costos. Una industria que tiene un costo tan alto, es muy difícil que pueda seguir siendo competitiva, es muy difícil que avancen sus planes de inversión, que genere empleo, ponen riesgo que continúe su operación o que se vaya a la operación del país", detalló en diálogo con BLU Radio.

Habib aseguró que la industria está dispuesta a contribuir a la seguridad energética mediante mecanismos como la gestión de la demanda, la autogeneración y los proyectos de eficiencia energética, pero insistió en que las medidas deben mantener un equilibrio con la competitividad empresarial.

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Finalmente, advirtió que los próximos 20 días serán determinantes para evaluar el comportamiento de las lluvias y los embalses, así como la necesidad de adoptar nuevas medidas en el sistema eléctrico.