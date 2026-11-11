Tribunal de Antioquia da seis meses al Invías para reparar la autopista Medellín-Bogotá

El Tribunal Administrativo de Antioquia dio seis meses al Invías para que arregle los tramos en mal estado de la autopista Medellín-Bogotá. Un informe detalló que el 55 % del corredor se encuentra en estado deficiente.

Una reciente decisión judicial ordenó al Instituto Nacional de Vías (Invías) atender de manera integral los problemas de deterioro que presenta la autopista Medellín-Bogotá, particularmente entre los municipios de El Santuario y Puerto Triunfo, donde las condiciones de la carretera han generado preocupación por los riesgos para quienes transitan por este corredor nacional.

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El pronunciamiento fue emitido por el Tribunal Administrativo de Antioquia, dentro de una acción popular presentada a mediados del año pasado por el colectivo Los Magníficos de la Ruta 60.

Los afectados en el proceso habían acudido a la justicia para solicitar la protección de los derechos colectivos relacionados con la seguridad pública y la prevención de desastres previsibles técnicamente, ante lo que consideraban una atención insuficiente por parte de la entidad encargada de la infraestructura.

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Durante el proceso, los demandantes expusieron las condiciones del tramo Santuario-Caño Alegre, donde, según sus estimaciones, existen más de 150 huecos y apenas 18 de los 127 kilómetros comprendidos entre El Santuario y Puerto Triunfo se encontraban en buen estado.

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La situación también había motivado jornadas de protesta por parte del colectivo, cuyos integrantes levantaron durante los últimos nueve meses el cobro en varios peajes de la subregión, como mecanismo de presión para exigir inversiones y soluciones a los problemas de la carretera.

De acuerdo con Julio César Flórez, vocero de Los Magníficos, las vías de hecho se levantaron hace una semana, luego de que el Invías anunciara compromisos económicos para intervenir el corredor: 40.000 millones de pesos en el corto plazo y otros 200.000 millones en el mediano plazo.

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"En una mesa de diálogo que tuvimos con funcionarios del nuevo gobierno, llegamos al acuerdo de entregar este peaje, ya que vienen buenas obras para este tramo, hay una buena inversión, de nuevo tendremos grúa, tendremos carro taller en este tramo", señaló.

Las órdenes del Tribunal exigen a la entidad del Gobierno nacional adelantar una evaluación técnica actualizada para establecer con precisión cuáles son los sectores más deteriorados, determinar las condiciones de riesgo y definir las prioridades de intervención.

La decisión también dispone la conformación de un comité de verificación en el que participarán las partes involucradas, con el propósito de hacer seguimiento al cumplimiento de las medidas judiciales.